Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo: mañana sale gratis con EL DIA la nueva tarjeta para ganar $3.000.000 y $300.000 por línea

Política y Economía

Quién es Christian Auguadra, el nuevo titular de la SIDE

Es contador, también responde a Santiago Caputo y reemplazará a Sergio Neiffert

Quién es Christian Auguadra, el nuevo titular de la SIDE
3 de Diciembre de 2025 | 07:15

Escuchar esta nota

El anuncio por parte del Gobierno nacional de la salida del titular de la SIDE, Sergio Neiffert, y su reemplazo por Christian Auguadra ratifica que el área continúa bajo el control de Santiago Caputo.

En este caso Neiffert respondía al asesor presidencial y quien lo sucederá también es otro dirigente también cercano al integrante del “triángulo de hierro”.

De Auguadra se indicó que es contador con amplia trayectoria en auditoría, gestión de riesgos, fortalecimiento institucional y administración pública.

Ya venía desempeñándose en la SIDE, cuando en noviembre de 2024 fue designado al frente de la División de Asuntos Internos (DAI), desde se encargaba de conducir investigaciones y auditorías internas sobre el desempeño de las agencias y su personal, supervisar el uso de recursos, controlar la aplicación de protocolos institucionales y garantizar la integridad del organismo.

El Gobierno señaló que “esta fase inicial, encabezada por el Sr. Sergio Neiffer, permitió ordenar los procesos internos, auditar y transparentar la estructura organizacional, optimizar y actualizar los estándares operativos, sentando las bases de un organismo más eficiente y profesional”, y que la designación de Auguadra "permitirá profundizar la modernización técnica y operativa del organismo, consolidar mecanismos de control y planificación estratégica, y avanzar hacia un modelo de inteligencia ágil, integrado y moderno”.

“El objetivo de la administración del Presidente Javier Milei es dotar a la Argentina de un servicio de inteligencia a la altura de los desafíos contemporáneos y del rol protagónico que nuestro país ha recuperado en el mundo”, agregó el comunicado.

LE PUEDE INTERESAR

El Gobierno desplazó a Neiffert de la SIDE y designó a Auguadra

LE PUEDE INTERESAR

Por las fugas del PJ, La Libertad Avanza en Diputados
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

El Gobierno desplazó a Neiffert de la SIDE y designó a Auguadra
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El clásico del siglo

Se aprobó la reforma del Código de Ordenamiento Urbano de La Plata

No se salva nadie: la trama del ataque a la concejal de La Plata en Barrio Norte

VIDEO. El arbolito de Navidad en La Plata con precios para todos los bolsillos

Recibió culatazos y un tiro: salvaje asalto a un vecino de City Bell y fuerte reclamo por seguridad

VIDEO. Fuego, susto y tensión en la Torre de 12 y 51: evacuados y calles cortadas
+ Leidas

Del secundario a la vida: son de La Plata y llevan medio siglo de reuniones y viajes

El mapa de alturas y dimensiones en La Plata, antes y después del nuevo Código: las claves

Cómo viven los hinchas del Lobo y del Pincha el histórico clásico platense: testimonios de la pasión

En el Pincha la duda es reforzar el medio o arriba

Convocan a un encuentro de exalumnos del Nacional

¿Bono optativo para los socios?

El Heredero: “Al hincha le digo que vamos a dejar la vida”

River, a todo o nada por Ascacibar para el 2026
Últimas noticias de Política y Economía

Suspenderán a agentes de recaudación que retuvieron más de 100 millones de pesos y no los ingresaron

Se definió el valor del salario mínimo: los nuevos montos y a quiénes alcanza

El Gobierno desplazó a Neiffert de la SIDE y designó a Auguadra

Por las fugas del PJ, La Libertad Avanza en Diputados
Espectáculos
Picante mano a mano: Florinda Meza le confesó a Moria Casán cómo fue la primera vez que hizo el amor con Roberto Gómez Bolaños
Luego de la operación: la familia de José Alperovich aportó detalles y habló de Marianela Mirra
Valeria Mazza se metió en la polémica y se distanció de Pampita: “Soy diferente, yo jamás he cobrado”
Otra grieta en el mundo del espectáculo: Pampita defendió su decisión de cobrar las entrevistas
Reacción de Evangelina Anderson ante la consulta por Ian Lucas: crecen los rumores de romance
Policiales
Culatazo, sangre y temor: el dramático relato de otro robo al filo de la tragedia en City Bell
VIDEO. El crimen de Mateo: una audiencia decisiva y una familia que no afloja
Cuádruple femicidio: desmienten a una testigo
Cae una red de explotación infantil: hubo allanamientos en La Plata
Los hijos de Patricia Aybar abrieron el debate oral
Deportes
Los Pumas, con Fiji, España y Canadá: cómo llegan al Mundial los rivales del seleccionado argentino
¡Confirmado! Los Pumas compartirán con Fiji, España y Canadá el Grupo C del Mundial de Rugby
Cómo viven los hinchas del Lobo y del Pincha el histórico clásico platense: testimonios de la pasión
El Heredero: “Al hincha le digo que vamos a dejar la vida”
¿Bono optativo para los socios?
Información General
110 desbloqueos al día: el umbral de la adicción digital
Platenses impulsan la figura del Abogado del Niño a nivel global
Coqueluche en alza: 7 niños murieron este año en el país
Manejaba con 2,24 de alcohol en sangre en la Ruta 5: "No tuvimos una noche buena", la insólita excusa
¿Nos quedamos sin Mantecol en las Fiestas? Denuncian suspensiones en la planta de Georgalos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla