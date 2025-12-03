Quién es Christian Auguadra, el nuevo titular de la SIDE

El mapa de alturas y dimensiones en La Plata, antes y después del nuevo Código: las claves
Es contador, también responde a Santiago Caputo y reemplazará a Sergio Neiffert
El anuncio por parte del Gobierno nacional de la salida del titular de la SIDE, Sergio Neiffert, y su reemplazo por Christian Auguadra ratifica que el área continúa bajo el control de Santiago Caputo.
En este caso Neiffert respondía al asesor presidencial y quien lo sucederá también es otro dirigente también cercano al integrante del “triángulo de hierro”.
De Auguadra se indicó que es contador con amplia trayectoria en auditoría, gestión de riesgos, fortalecimiento institucional y administración pública.
Ya venía desempeñándose en la SIDE, cuando en noviembre de 2024 fue designado al frente de la División de Asuntos Internos (DAI), desde se encargaba de conducir investigaciones y auditorías internas sobre el desempeño de las agencias y su personal, supervisar el uso de recursos, controlar la aplicación de protocolos institucionales y garantizar la integridad del organismo.
El Gobierno señaló que “esta fase inicial, encabezada por el Sr. Sergio Neiffer, permitió ordenar los procesos internos, auditar y transparentar la estructura organizacional, optimizar y actualizar los estándares operativos, sentando las bases de un organismo más eficiente y profesional”, y que la designación de Auguadra "permitirá profundizar la modernización técnica y operativa del organismo, consolidar mecanismos de control y planificación estratégica, y avanzar hacia un modelo de inteligencia ágil, integrado y moderno”.
“El objetivo de la administración del Presidente Javier Milei es dotar a la Argentina de un servicio de inteligencia a la altura de los desafíos contemporáneos y del rol protagónico que nuestro país ha recuperado en el mundo”, agregó el comunicado.
