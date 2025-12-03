Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Cartonazo: mañana sale gratis con EL DIA la nueva tarjeta para ganar $3.000.000 y $300.000 por línea

Espectáculos

"300 milímetros": la obra teatral de la inundación en La Plata

"300 milímetros": la obra teatral de la inundación en La Plata
3 de Diciembre de 2025 | 18:28

Escuchar esta nota

Considerada de las mayores tragedia por inundaciones de la historia Argentina, el caso La Plata ahora es llevado al escenario. La obra teatral “300 milímetros” se presenta en nuestra ciudad y para su gente.

Con entradas agotadas antes de su estreno, la puesta teatral toma como punto de partida la tragedia provocada por el diluvio en la ciudad de la Plata, la obra indaga sobre los acontecimientos y los testimonios de la catástrofe de la inundación de La Plata . "300 milímetros, una ciudad bajo el agua", se estará presentando en  el Teatro Dynamo los días 7, 14 y 21 de diciembre.

33 ACTORES EN ESCENA

Casi 90 fallecidos, varios de heridos, casas derruidas y pérdidas irreparables, toda esa tragedia provocada por la inundación se ve reflejada en “300 milímetros”. Una puesta teatral ambiciosa, poética y visceral. Arriba del escenario treinta y tres actores ponen el cuerpo, transforman el relato en metáfora y la tragedia en una poética del dolor.

“Quería partir de un dispositivo corporal, que el relato esté implícito en las imágenes. El dolor muchas veces queda en el cuerpo. Así, construimos la catástrofe de ese día mediante imágenes y testimonios que van más allá de la literalidad” sostiene Guillermo Ale Director de la obra.

TODO AGOTADO PARA EL ESTRENO

Apenas trascendió la producción de “300 milímetros”, en un puñado de horas se agotaron sus entradas de la primera presentación. “Parece que en cada tragedia conviven el desprendimiento social y sobre todo la solidaridad de la población. Una inundación deja de ser noticia cuando se apagan las cámaras y en ese momento los que sufrieron comienzan su verdadera historia, de ahí su valor artístico de la obra.” comenta Guillermo Ale.

LA REALIDAD SE INTEGRA EN EL ESCENARIO

300 milímetros se alimenta de hechos reales para crear sus escenas. Así, contiene testimonios verídicos como material para generar ficción en el escenario. “Buscamos reflexionar sobre la necesidad de contar historias, recordar y vernos desde un lugar desprejuiciado”. Así, la obra nos muestra una realidad histórica compleja, sutil y estéticamente profunda. 300 milímetros es una forma de revisionismo colectivo donde dialogamos sobre nuestra propia condición y nuestro pasado.   

OBRA TEATRAL: 300 milímetros “una ciudad bajo el agua”

LUGAR: DYNAMO – Calle 68 Esquina 17 

HORA: 21:00hs 

FECHA: 7, 14, 21 de Diciembre     

ENTRADAS EN: https://www.dynamoteatro.com/event/36869?eventDateId=64715

CRÉDITOS:

DIRECTOR: Guillermo Ale

GUIÓN Y DRAMATURGIA: Guillermo Ale

ACTORES: Nahuel "Merengue" Robles - Viviana Otero - Claudia Escudero - Marx Morales Tello - Caro Gómez - Luciana Garcia González - Erica Natalia De León  - Daiana Rojas Eiler - Camila Petro - Luis Manuel - Wanda Fernandez - Nicolás Scapellato -  Kevin Azevedo - Javiera Yañez Pincheira - Cesar Dario Perez - Pedro Peñaflor  - Agustina Bruzzone - Florencia Insua - Daniela Palacios-  Julio Nicolás Mac Donnell - Leandro De Angelis - Fran Tagliero - Anahí Peña - Mariano Martín - George Sarno - Tania Raber - Victoria Madariaga -  Emiliano Ronco Carusso - Fátima Maceroni - Celeste Álvarez – Victoria Piersante - Sofía González Tapia - Eva Conti Mariani -

 

Multimedia

Guía de cines

