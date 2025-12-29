Netanyahu visita al mandatario en Florida

En San Carlos las noches se usan para cargar agua en los baldes
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se reunirá hoy con el presidente Donald Trump en Florida. Será la quinta visita de Netanyahu a Trump en Estados Unidos este año. El gobierno de Trump y los otros países mediadores del conflicto entre Israel y Hamás buscan avanzar hacia la segunda fase del acuerdo que permitió un cese al fuego en Gaza. Trump dijo a la prensa a mediados de diciembre que Netanyahu probablemente lo visitaría en Florida durante las fiestas de Navidad. El acuerdo establece que, en la segunda fase, Israel tiene que retirarse de sus posiciones en Gaza y que debe conformarse un gobierno provisional para el territorio palestino, que reemplace al movimiento islamista Hamás. Además, está previsto el despliegue de un contingente internacional. El acuerdo también contempla que Hamás entregue las armas, un tema que genera resistencia. El medio estadounidense Axios indicó que el encuentro entre Trump y Netanyahu es clave para avanzar hacia las siguientes etapas del acuerdo.
