La Ciudad |EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Calendario de pago a los estatales

31 de Diciembre de 2025 | 01:00
Edición impresa

Comenzó ayer el cronograma de pago de los haberes de diciembre a los empleados estatales. El esquema se extenderá hasta el jueves 8 de enero, según informaron en el gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Tesorería de la provincia de Buenos Aires publicó ayer, día por día, cuándo perciben sus sueldos los empleados de la administración pública de la Provincia de Buenos Aires.

El cronograma se inició ayer con el pago a empleados de la Dirección de Vialidad; OCEBA; e Instituto de la Vivienda.

El viernes 2 de enero cobrarán Ministerio de Seguridad; Servicio Penitenciario; Ministerio de Desarrollo de la Comunidad; Patronato de Liberados; el Instituto Provincial de Lotería y Casino; Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia. El lunes 5 de enero: Ministerio de Salud; y Caja de Policía.

El martes 6 de enero: Fiscalía de Estado; Junta Electoral; Tribunal de Cuentas; Asesoría General de Gobierno; Secretaria General; Coordinación General Unidad Gobernador; Ministerio de las Mujeres y Diversidad; Ministerio de Economía; Contaduría General de la Provincia; Tesorería General de la Provincia; Mrio. de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica; Fondo Provincial de Puertos; Mrio. De Desarrollo Agrario; Mrio. de Infraestructura y Servicios Públicos; Consejo de la Magistratura; Mrio. de Justicia y Derechos Humanos; Mrio. de Gobierno; Mrio. de Trabajo; Defensoría del Pueblo; Mrio. De Comunicación Pública; Agencia de Recaudación de Buenos Aires (A.R.B.A.); Autoridad del Agua; Comisión de I. Científicas (CIC); Comisión por la Memoria; Comité de Cuenca del Río Reconquista (COMIREC); Corp. de Fomento del Valle Bonaerense del R. Colorado (CORFO); Ente Adm. Astilleros Río Santiago; Org. Prov. De Integración Social y Urbana (O.P.I.S.U); Poder Legislativo; Universidad Pcial. del Sudoeste (U.P.S.O.); Universidad Provincial de Ezeiza; Jefatura de Asesores del Gobernador; Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires; Mrio. de Ambiente; Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano; Ministerio de Transporte; Instituto Universitario Policial Provincial Comisario General Honoris Causa Juan Vucetich; Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo.

El 7 de enero: Poder Judicial. Y el 8 de enero: Dirección General de Cultura y Educación y DiPrEGeP.

