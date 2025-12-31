Calendario de pago a los estatales

Penurias en plena ola de calor: hartazgo vecinal por la falta de luz y agua
Penurias en plena ola de calor: hartazgo vecinal por la falta de luz y agua
¡Arden los muñecos en La Plata! El mapa y las fotos de los momos que se quemarán para despedir el 2025
Qué dice el contrato vinculado a Faroni que encontraron en la AFA: está firmado por "Chiqui" Tapia y Toviggino
El año termina con el termómetro “explotado” en La Plata: ¿cuándo llega el alivio?
Crecen especulaciones sobre volver a las re-re: el pedido de 82 intendentes
Javier Faroni en la mira: se quiso ir a Uruguay y lo frenaron
Causa AFA: tasan en más de US$ 20 millones la mansión de Pilar
Furia en la oposición por el anuncio del Gobierno sobre Andis: “Busca esconder la mugre”
Ingeniería financiera de Economía para llegar al oneroso pago de enero
La Provincia no repite esquema y sus empleados trabajarán el viernes 2
Por el asueto y el feriado no habrá recolección de residuos a la noche
El Tren universitario a boxes por un mes y los usuarios piden mejoras
Bronca y angustia por el cierre sin aviso de un Primario privado
VIDEO.- Navidad sangrienta en La Plata: "Nos amenazó de día y esperó a la noche para matarlo como a un perro"
La inseguridad vial no frena: 80 muertos y un récord fatal en la Región
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Comenzó ayer el cronograma de pago de los haberes de diciembre a los empleados estatales. El esquema se extenderá hasta el jueves 8 de enero, según informaron en el gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Tesorería de la provincia de Buenos Aires publicó ayer, día por día, cuándo perciben sus sueldos los empleados de la administración pública de la Provincia de Buenos Aires.
El cronograma se inició ayer con el pago a empleados de la Dirección de Vialidad; OCEBA; e Instituto de la Vivienda.
El viernes 2 de enero cobrarán Ministerio de Seguridad; Servicio Penitenciario; Ministerio de Desarrollo de la Comunidad; Patronato de Liberados; el Instituto Provincial de Lotería y Casino; Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia. El lunes 5 de enero: Ministerio de Salud; y Caja de Policía.
El martes 6 de enero: Fiscalía de Estado; Junta Electoral; Tribunal de Cuentas; Asesoría General de Gobierno; Secretaria General; Coordinación General Unidad Gobernador; Ministerio de las Mujeres y Diversidad; Ministerio de Economía; Contaduría General de la Provincia; Tesorería General de la Provincia; Mrio. de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica; Fondo Provincial de Puertos; Mrio. De Desarrollo Agrario; Mrio. de Infraestructura y Servicios Públicos; Consejo de la Magistratura; Mrio. de Justicia y Derechos Humanos; Mrio. de Gobierno; Mrio. de Trabajo; Defensoría del Pueblo; Mrio. De Comunicación Pública; Agencia de Recaudación de Buenos Aires (A.R.B.A.); Autoridad del Agua; Comisión de I. Científicas (CIC); Comisión por la Memoria; Comité de Cuenca del Río Reconquista (COMIREC); Corp. de Fomento del Valle Bonaerense del R. Colorado (CORFO); Ente Adm. Astilleros Río Santiago; Org. Prov. De Integración Social y Urbana (O.P.I.S.U); Poder Legislativo; Universidad Pcial. del Sudoeste (U.P.S.O.); Universidad Provincial de Ezeiza; Jefatura de Asesores del Gobernador; Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires; Mrio. de Ambiente; Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano; Ministerio de Transporte; Instituto Universitario Policial Provincial Comisario General Honoris Causa Juan Vucetich; Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo.
El 7 de enero: Poder Judicial. Y el 8 de enero: Dirección General de Cultura y Educación y DiPrEGeP.
LE PUEDE INTERESAR
El tenis hizo su donación al Hospital de Niños de La Plata
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí