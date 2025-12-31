Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

DESTACADO DIRECTOR DE ORQUESTA RADICADO EN SUIZA

La Plata distinguió a uno de sus “hijos” en el mundo, Leonardo García Alarcón

La Plata distinguió a uno de sus “hijos” en el mundo, Leonardo García Alarcón

Leonardo garcía alarcón y alak con la catedral de fondo / MLP

31 de Diciembre de 2025 | 01:22
Edición impresa

El reconocido director de orquesta y especialista en música barroca Leonardo García Alarcón fue distinguido ayer como Huésped de Honor de La Plata en una ceremonia realizada en el Salón de los Acuerdos del Palacio Municipal. El intendente Julio Alak encabezó el encuentro y destacó la trayectoria internacional del artista nacido en Tolosa.

“Hoy recibimos en el Palacio Municipal al destacado director de ópera platense Leonardo García Alarcón, una de las figuras más reconocidas de la música clásica a nivel internacional. Reconocerlo como Huésped de Honor es celebrar el talento, la identidad y el orgullo platense que trasciende fronteras”, afirmó el jefe comunal luego de la distinción, que concluyó con la tradicional foto en el balcón con la Catedral como escenario.

Tras la ceremonia, García Alarcón visitó la redacción de EL DIA, donde compartió su emoción por un reconocimiento que, confesó, lo tomó por sorpresa aunque secretamente esperaba. “Para los que salimos de acá, esto es lo que más importa”, expresó. Y añadió que la distinción llega en un año particularmente significativo para su carrera: “Fue un año hermoso, con premios en Europa y proyectos que nunca imaginé. Que la ciudad donde nací me abra las puertas de esta manera tiene un valor enorme”.

Acompañado por su mujer, la soprano mendocina Mariana Flores, el director repasó con este medio los aspectos más salientes de su trayectoria internacional, sus proyectos con su grupo Cappella Mediterranea y su trabajo al frente del teatro La Cité Bleue de Ginebra -restaurado y reabierto bajo su dirección-, además de su vínculo con La Plata y su objetivo de impulsar en Argentina una ley de mecenazgo cultural. La entrevista completa será publicada el sábado.

Nacido en La Plata el 5 de agosto de 1976, formado en el Bachillerato de Bellas Artes de la UNLP, García Alarcón se radicó en Ginebra en 1997 y desde entonces construyó una de las carreras más sólidas de la música clásica contemporánea. Padre de dos hijos -Francisco, de 11 años, y Lucía, de 7- es considerado uno de los directores de orquesta más brillantes de su generación, destacado por sus interpretaciones innovadoras y por el rescate de piezas olvidadas del repertorio barroco.

 

