El violento episodio que vivió Romina Gaetani

Romina Gaetani vivió un episodio de violencia de género que terminó en una denuncia contra su ex, Luis Cavanagh. El hecho sucedió el pasado domingo 28 de diciembre en un country de Pilar y terminó con la internación de la actriz y la intervención policial.

“Ingresó a la casa, cuando están en el interior se produce una pelea. Aparentemente por celos, según ella declara ante la Justicia”, relataron en “El diario de Mariana”, asegurando que la situación derivó en violencia física hacia Gaetani.

“Lo primero que constatan en el hospital son las lesiones provocadas por la pareja: escoriaciones en dorsal izquierdo, antebrazo derecho, cadera, hematoma en pierna izquierda y corte en pierna derecha”, leyó Martín Candalaft en el programa de América TV. “Este pedido de auxilio puede haberle salvado la vida, porque tenemos lesiones en todo el cuerpo”, sumaron.

Tras el episodio, aún no se conoció la palabra de la actriz, como también se desconoce la situación procesal de su expareja.