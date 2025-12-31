El año termina con el termómetro “explotado”, pero anuncian un alivio

De la seguidilla de jornadas con temperaturas extremas se espera que hoy el termómetro roce los 40 grados, tras días agobiantes entre los que ayer ubicó a La Plata como la segunda ciudad más calurosa del país, según ranking elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para esta última jornada de 2025, el anuncio es de una máxima de 38 grados, con un arranque de mínima de 26 grados. No se descarta que la sensación térmica llegue a los 40 grados.

En tanto, mañana, llegaría un poco de alivio, pues la máxima estaría en los 28 grados en La Plata. Para el viernes y sábado, las temperaturas rondarán entre los 25 y 26 grados.

RANKING

A lo largo de la jornada y cada dos o tres horas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elabora un ranking de temperaturas con las regiones más calurosas del país. En el caso de La Plata, ocupó el segundo lugar del país en la tabla correspondiente a las 8 de la mañana de ayer, con 31.5 grados.

Con el correr de las horas, esta Región fue bajando en el ranking, aunque la temperatura fue subiendo. Por ejemplo a las 17, con 35.8 grados, se ubicó por abajo de la posición 15.

Entre las provincias más repetidas en la cima de este ranking figuran Buenos Aires, La Pampa y Entre Ríos.

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tuvo los últimos días del 2025 con temperaturas de verano intensas y una máxima superior a los 35 grados.

El SMN emitió ayer alerta amarilla por tormentas, lluvias y vientos para 11 provincias. A la par, señaló una gran tormenta para fin de año y una lista de las regiones más calurosas.

Las ciudades más calurosas de la Argentina a las 8 Am fueron las siguientes:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (T -28ºC/ ST 28ºC); La Plata, Buenos Aires (T - 27.9ºC /ST 31.3 ºC); Santa Rosa, La Pampa (T - 27.2ºC/ ST 27.2 ºC); Morón, Buenos Aires (T 26.9ºC/ ST 27.3 ºC); General Pico, La Pampa (T 26.9ºC/ ST 26.6 ºC); Paraná, Entre Ríos (T 26.6ºC/ ST 28.9 ºC); Gualeguaychú, Entre Ríos (T 26.6ºC/ ST 27.9ºC); Río Cuarto, Córdoba (T 26.3ºC/ ST 27 ºC); Reconquista, Santa Fe (T 26.2ºC/ ST 28.5ºC); San Carlos de Bolívar, Buenos Aires (T 26.2ºC/ ST 27.2ºC).

ADVERTENCIA

El colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires advirtió sobre los riesgos del temido golpe de calor, el cual constituye una emergencia médica.

Entre los signos de alarma se encuentran la temperatura corporal superior a 39 grados, la piel roja, caliente y seca, el dolor de cabeza intenso, mareos, náuseas, confusión, desorientación o pérdida del conocimiento. Ante la sospecha de un golpe de calor, se debe llamar de inmediato al servicio de emergencias, trasladar a la persona a un lugar fresco y sombreado, intentar disminuir la temperatura corporal con paños fríos o mojando la ropa, y no administrar medicamentos antifebriles.