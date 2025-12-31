Procesaron y detuvieron a dos empleados de la Legislatura bonaerense por abusos sexuales en el interior del palacio
Procesaron y detuvieron a dos empleados de la Legislatura bonaerense por abusos sexuales en el interior del palacio
Tragedia en una cantera de La Plata: un joven de 22 años murió ahogado
Penurias en plena ola de calor: hartazgo vecinal por la falta de luz y agua
Allanamientos en AFA: encontraron el contrato con la empresa vinculada a Faroni que cobraba un 30% de comisión
El año termina con el termómetro “explotado”, pero anuncian un alivio
VIDEO. Despiste y milagro en Ensenada: dos personas se salvaron de ser embestidas tras un choque
La Plata distinguió a uno de sus “hijos” en el mundo, Leonardo García Alarcón
VIDEO.- Navidad sangrienta en La Plata: "Nos amenazó de día y esperó a la noche para matarlo como a un perro"
$3.000.000: crece el pozo del Cartonazo y aumentan las expectativas
Bronca y angustia por el cierre sin aviso de un Primario privado
VIDEO. Falsos repartidores perpetraron un violento asalto a metros de la Departamental de La Plata
Cuenta DNI en enero: habrá descuentos todas las semana en carnicerías y promos especiales en la Costa
La pregunta del millón: el viernes 2 enero... ¿hay asueto administrativo en La Plata y la Provincia?
La hija de El Polaco y Barby Silenzi egresó en el jardín del Pincha
“Estoy enojada, ¡horrible!”: Mirtha reavivó su ira contra Chiche Gelblung
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
El Tren universitario a boxes por un mes y los usuarios piden mejoras
De playa Grande a "playa chica": revuelo en uno de los balnearios más concurridos de Mar del Plata
Estatales: día por día, el cronograma de pago de los haberes de diciembre 2025
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
Créditos de hipotecados UVA: insisten en declarar incumplidores a los bancos que no informan costos financieros
"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: conseguilo en Raiders Jeans, Mercado Libre y otros puntos de venta
Golpe al bolsillo: cuánto vas a pagar el boleto de colectivo desde el 2 de enero en La Plata
VIDEO. Migraciones evitó que Faroni viajara a Uruguay: así fue el intento del empresario en Aeroparque
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
De la seguidilla de jornadas con temperaturas extremas se espera que hoy el termómetro roce los 40 grados, tras días agobiantes entre los que ayer ubicó a La Plata como la segunda ciudad más calurosa del país, según ranking elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Para esta última jornada de 2025, el anuncio es de una máxima de 38 grados, con un arranque de mínima de 26 grados. No se descarta que la sensación térmica llegue a los 40 grados.
En tanto, mañana, llegaría un poco de alivio, pues la máxima estaría en los 28 grados en La Plata. Para el viernes y sábado, las temperaturas rondarán entre los 25 y 26 grados.
A lo largo de la jornada y cada dos o tres horas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elabora un ranking de temperaturas con las regiones más calurosas del país. En el caso de La Plata, ocupó el segundo lugar del país en la tabla correspondiente a las 8 de la mañana de ayer, con 31.5 grados.
Con el correr de las horas, esta Región fue bajando en el ranking, aunque la temperatura fue subiendo. Por ejemplo a las 17, con 35.8 grados, se ubicó por abajo de la posición 15.
Entre las provincias más repetidas en la cima de este ranking figuran Buenos Aires, La Pampa y Entre Ríos.
LE PUEDE INTERESAR
Por el asueto y el feriado no habrá recolección de residuos a la noche
LE PUEDE INTERESAR
El nuevo año llegará con subas en rubros básicos
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tuvo los últimos días del 2025 con temperaturas de verano intensas y una máxima superior a los 35 grados.
El SMN emitió ayer alerta amarilla por tormentas, lluvias y vientos para 11 provincias. A la par, señaló una gran tormenta para fin de año y una lista de las regiones más calurosas.
Las ciudades más calurosas de la Argentina a las 8 Am fueron las siguientes:
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (T -28ºC/ ST 28ºC); La Plata, Buenos Aires (T - 27.9ºC /ST 31.3 ºC); Santa Rosa, La Pampa (T - 27.2ºC/ ST 27.2 ºC); Morón, Buenos Aires (T 26.9ºC/ ST 27.3 ºC); General Pico, La Pampa (T 26.9ºC/ ST 26.6 ºC); Paraná, Entre Ríos (T 26.6ºC/ ST 28.9 ºC); Gualeguaychú, Entre Ríos (T 26.6ºC/ ST 27.9ºC); Río Cuarto, Córdoba (T 26.3ºC/ ST 27 ºC); Reconquista, Santa Fe (T 26.2ºC/ ST 28.5ºC); San Carlos de Bolívar, Buenos Aires (T 26.2ºC/ ST 27.2ºC).
El colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires advirtió sobre los riesgos del temido golpe de calor, el cual constituye una emergencia médica.
Entre los signos de alarma se encuentran la temperatura corporal superior a 39 grados, la piel roja, caliente y seca, el dolor de cabeza intenso, mareos, náuseas, confusión, desorientación o pérdida del conocimiento. Ante la sospecha de un golpe de calor, se debe llamar de inmediato al servicio de emergencias, trasladar a la persona a un lugar fresco y sombreado, intentar disminuir la temperatura corporal con paños fríos o mojando la ropa, y no administrar medicamentos antifebriles.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí