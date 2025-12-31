Furia en la oposición por el anuncio del Gobierno: “Busca esconder la mugre”

Penurias en plena ola de calor: hartazgo vecinal por la falta de luz y agua
Penurias en plena ola de calor: hartazgo vecinal por la falta de luz y agua
¡Arden los muñecos en La Plata! El mapa y las fotos de los momos que se quemarán para despedir el 2025
Qué dice el contrato vinculado a Faroni que encontraron en la AFA: está firmado por "Chiqui" Tapia y Toviggino
El año termina con el termómetro “explotado” en La Plata: ¿cuándo llega el alivio?
"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: conseguilo en Raiders Jeans, Mercado Libre y otros puntos de venta
La inseguridad vial no frena: 80 muertos y un récord fatal en la Región
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
Por el asueto y el feriado no habrá recolección de residuos a la noche
Crecen especulaciones sobre volver a las re-re: el pedido de 82 intendentes
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
VIDEO. El Tren universitario a boxes por un mes y los usuarios piden mejoras
Qué se sabe del cierre sin aviso de la Primaria de un colegio privado de La Plata
VIDEO.- Navidad sangrienta en La Plata: "Nos amenazó de día y esperó a la noche para matarlo como a un perro"
La Provincia no repite esquema y sus empleados trabajarán el viernes 2
Los números de la suerte del miércoles 31 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Prudencia en el uso de pirotecnia en la fiesta de Fin de Año
Furia en la oposición por el anuncio del Gobierno sobre Andis: “Busca esconder la mugre”
Javier Faroni en la mira: se quiso ir a Uruguay y lo frenaron
Causa AFA: tasan en más de US$ 20 millones la mansión de Pilar
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Legisladores nacionales y dirigentes de distintos espacios de la oposición explotaron contra la decisión del Gobierno nacional de transformar en secretaría la Agencia Nacional de Discapacidad, y consideraron que el objetivo es “esconder la mugre” de las coimas pagadas en el organismo “debajo de la alfombra”.
Los audios del ex titular de ANDIS Diego Spagnuolo fueron el detonante de un escándalo que salpicó también a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, que fue mencionada como artífice de un pedido de coimas equivalente al 3% de los contratos firmados con los laboratorios proveedores de medicamentos.
El jefe del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, aseguró que “con la disolución de ANDIS el Poder Ejecutivo busca borrar las huellas de las coimas” en dicho organismo, en el marco de “un plan de impunidad”.
Para el dirigente kirchnerista, la decisión no apunta a “una reestructuración administrativa” y en realidad configura “un plan de impunidad”.
El ex titular de la comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, Daniel Arroyo, sostuvo que el anuncio vinculado al cierre de ANDIS “desoye años de lucha” y la calificó como un “retroceso grave”.
“Disolver la ANDIS es un retroceso grave. La discapacidad no es solo un tema sanitario. Requiere una mirada integral y social, que incluye educación, trabajo y transporte”, expresó el ex ministro de Desarrollo Social del Frente de Todos.
LE PUEDE INTERESAR
Qué dice el contrato vinculado a Faroni que encontraron en la AFA: está firmado por "Chiqui" Tapia y Toviggino
LE PUEDE INTERESAR
Dos jueces federales pelean por la causa de la mansión de Pilar
El diputado nacional de Provincias Unidas Esteban Paulón consideró que el cambio en la ANDIS implica un “intento de encubrir la corrupción del “3%” para la alta coimera”, en alusión a Karina Milei.
También resaltó que con la maniobra buscan “sacar de la conversación pública a un organismo que el mileísmo convirtió en sinónimo de choreo”.
El diputado nacional de Provincias Unidas Pablo Juliano cargó contra el Gobierno y le exigió que aplique “la Ley de Emergencia en Discapacidad aprobada por el Congreso en cinco oportunidades”.
Además el radical bonaerense le reclamó que diera “explicaciones sobre el famoso 3% que iba a bolsillos de funcionarios y no a personas con discapacidad”.
El diputado nacional de Unión por la Patria Juan Marino afirmó que el anuncio sobre ANDIS no es un mero “cambio de nombre ni una reorganización administrativa” sino un liso y llamo “desmantelamiento”.
“En vez de desmantelar la red de corrupción de Karina y los Menem, desmantelan el organismo que tiene que garantizar las políticas en defensa de los derechos de las personas con discapacidad”, protestó.
Según dijo, “es una revancha contra el rechazo de la Cámara de Diputados a derogar la Ley de Emergencia en el Presupuesto 2026” y por eso “eliminan el organismo que tiene que aplicar la ley”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí