Política y Economía |El paso a secretaría de la andis

Furia en la oposición por el anuncio del Gobierno: “Busca esconder la mugre”

Furia en la oposición por el anuncio del Gobierno: “Busca esconder la mugre”
31 de Diciembre de 2025 | 02:40
Legisladores nacionales y dirigentes de distintos espacios de la oposición explotaron contra la decisión del Gobierno nacional de transformar en secretaría la Agencia Nacional de Discapacidad, y consideraron que el objetivo es “esconder la mugre” de las coimas pagadas en el organismo “debajo de la alfombra”.

Los audios del ex titular de ANDIS Diego Spagnuolo fueron el detonante de un escándalo que salpicó también a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, que fue mencionada como artífice de un pedido de coimas equivalente al 3% de los contratos firmados con los laboratorios proveedores de medicamentos.

El jefe del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, aseguró que “con la disolución de ANDIS el Poder Ejecutivo busca borrar las huellas de las coimas” en dicho organismo, en el marco de “un plan de impunidad”.

Para el dirigente kirchnerista, la decisión no apunta a “una reestructuración administrativa” y en realidad configura “un plan de impunidad”.

El ex titular de la comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, Daniel Arroyo, sostuvo que el anuncio vinculado al cierre de ANDIS “desoye años de lucha” y la calificó como un “retroceso grave”.

“Disolver la ANDIS es un retroceso grave. La discapacidad no es solo un tema sanitario. Requiere una mirada integral y social, que incluye educación, trabajo y transporte”, expresó el ex ministro de Desarrollo Social del Frente de Todos.

El diputado nacional de Provincias Unidas Esteban Paulón consideró que el cambio en la ANDIS implica un “intento de encubrir la corrupción del “3%” para la alta coimera”, en alusión a Karina Milei.

También resaltó que con la maniobra buscan “sacar de la conversación pública a un organismo que el mileísmo convirtió en sinónimo de choreo”.

El diputado nacional de Provincias Unidas Pablo Juliano cargó contra el Gobierno y le exigió que aplique “la Ley de Emergencia en Discapacidad aprobada por el Congreso en cinco oportunidades”.

Además el radical bonaerense le reclamó que diera “explicaciones sobre el famoso 3% que iba a bolsillos de funcionarios y no a personas con discapacidad”.

El diputado nacional de Unión por la Patria Juan Marino afirmó que el anuncio sobre ANDIS no es un mero “cambio de nombre ni una reorganización administrativa” sino un liso y llamo “desmantelamiento”.

“En vez de desmantelar la red de corrupción de Karina y los Menem, desmantelan el organismo que tiene que garantizar las políticas en defensa de los derechos de las personas con discapacidad”, protestó.

Según dijo, “es una revancha contra el rechazo de la Cámara de Diputados a derogar la Ley de Emergencia en el Presupuesto 2026” y por eso “eliminan el organismo que tiene que aplicar la ley”.

 

