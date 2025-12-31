Insólito choque y milagro en las calles de Ensenada

La inseguridad vial volvió a quedar expuesta ayer en Ensenada, donde un accidente captado por una cámara de seguridad estuvo a punto de terminar en tragedia. El siniestro ocurrió en la intersección de avenida Almirante Brown y calle 16, una zona de tránsito intenso y con parada de colectivos.

Las imágenes muestran cómo un auto que circulaba detrás impactó violentamente contra otro vehículo que había reducido la marcha. A raíz del choque, el rodado embistente perdió estabilidad, se desvió y terminó subiéndose a la vereda, pasando a centímetros de dos personas que aguardaban junto a la parada de micros. La secuencia, que se viralizó rápidamente, generó conmoción por lo cerca que estuvo el desenlace de un hecho mucho más grave.

En uno de los vehículos viajaba una mujer de 56 años junto a su hijo de 13, mientras que el otro auto era conducido por un hombre de 61 años, que circulaba solo.

Pese a la violencia del impacto y al riesgo generado, no se registraron heridos, aunque el episodio volvió a poner en foco las consecuencias de la distracción y la falta de distancia de frenado.

El caso de Ensenada contrasta, de manera dramática, con lo ocurrido semanas atrás en la localidad bonaerense de Magdalena, donde un siniestro vial sí tuvo un final fatal. El hecho se produjo en la esquina de Iacovone y Saavedra, sobre una calle de tierra y con escasa iluminación.

Allí, por causas que fueron materia de investigación, un automóvil y una motocicleta colisionaron, provocando la muerte en el lugar del conductor de la moto, un hombre de 39 años. Al llegar la ambulancia, los médicos constataron el fallecimiento.

En el marco del procedimiento, se realizaron controles de alcoholemia: el conductor del vehículo dio resultado negativo, mientras que su acompañante arrojó positivo, motivo por el cual el rodado quedó secuestrado.