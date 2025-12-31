El calor, una cantera y un trágico final en Olmos

Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |Investigan la muerte de un joven de 22 años

Un joven de 22 años murió ahogado en una cantera de La Plata / EL DIA

31 de Diciembre de 2025 | 05:02
La muerte de un joven de 22 años en una cantera de la localidad platense de Lisandro Olmos generó conmoción y abrió una investigación judicial para determinar cómo y en qué circunstancias ocurrió el trágico episodio, informaron fuentes policiales y judiciales.

El terrible hecho se registró durante la jornada de ayer, en el marco de una intensa ola de calor que afectó a la región, con una sensación térmica que superó los 37 grados en la ciudad de La Plata. Fue en ese contexto que personal del Subcomando Oeste fue alertado a través de un llamado al 911 sobre la presunta presencia de un hombre ahogado en una cantera ubicada en la zona de calle 90 y 175.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron la gravedad de la situación y activaron el protocolo correspondiente. Según indicaron voceros de la investigación, en el sitio se entrevistó a una persona que se encontraba junto al espejo de agua, quien manifestó que momentos antes estaba reunido con la víctima y otros dos amigos.

Siempre de acuerdo a ese relato preliminar, el grupo se encontraba en la cantera cuando el joven fallecido se habría sumergido en el agua y no volvió a salir a la superficie, perdiéndose de vista. Ante esa situación, se dio aviso inmediato a los servicios de emergencia.

En el lugar trabajó personal especializado de la Policía de Rescate, que arribó con equipamiento especial e ingresó al espejo de agua. Tras una intensa búsqueda, los efectivos lograron hallar el cuerpo sin vida del joven, confirmaron fuentes oficiales.

La víctima fue identificada como Iván Darío Duarte Borja, de nacionalidad paraguaya y domiciliado en la ciudad de La Plata. Su muerte causó una fuerte conmoción entre quienes se encontraban en la zona y entre vecinos del barrio, que siguieron con preocupación el operativo desplegado bajo condiciones climáticas extremas.

Desde el ámbito judicial se dispuso la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N° 6 del Departamento Judicial La Plata, que tomó conocimiento del caso y ordenó las primeras medidas de rigor. La causa fue caratulada como “Averiguación de causales de muerte”, mientras se aguarda el trabajo de los peritos para avanzar en la reconstrucción de lo ocurrido. Los investigadores remarcaron que las hipótesis permanecen abiertas y que será clave el resultado de las pericias.

 

