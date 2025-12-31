Asaltan una carnicería y al dueño le sacan hasta su moto

Penurias en plena ola de calor: hartazgo vecinal por la falta de luz y agua
Penurias en plena ola de calor: hartazgo vecinal por la falta de luz y agua
¡Arden los muñecos en La Plata! El mapa y las fotos de los momos que se quemarán para despedir el 2025
Qué dice el contrato vinculado a Faroni que encontraron en la AFA: está firmado por "Chiqui" Tapia y Toviggino
El año termina con el termómetro “explotado” en La Plata: ¿cuándo llega el alivio?
La inseguridad vial no frena: 80 muertos y un récord fatal en la Región
Por el asueto y el feriado no habrá recolección de residuos a la noche
Crecen especulaciones sobre volver a las re-re: el pedido de 82 intendentes
El Tren universitario a boxes por un mes y los usuarios piden mejoras
Bronca y angustia por el cierre sin aviso de un Primario privado
VIDEO.- Navidad sangrienta en La Plata: "Nos amenazó de día y esperó a la noche para matarlo como a un perro"
La Provincia no repite esquema y sus empleados trabajarán el viernes 2
Los números de la suerte del miércoles 31 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Furia en la oposición por el anuncio del Gobierno sobre Andis: “Busca esconder la mugre”
Javier Faroni en la mira: se quiso ir a Uruguay y lo frenaron
Causa AFA: tasan en más de US$ 20 millones la mansión de Pilar
Ingeniería financiera de Economía para llegar al oneroso pago de enero
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El joven propietario de una carnicería del barrio San Carlos estaba por finalizar su jornada comercial, en la noche del lunes, cuando ocurrió el momento más temido: entraron ladrones y lo despojaron de todas sus pertenencias.
Fuentes del caso señalaron que este episodio de inseguridad se produjo en el local del rubro que funciona en las calles 49 y 152, minutos antes de las 9 de la noche.
Uno de los voceros confió que “los delincuentes eran dos, ingresaron a cara descubierta. Uno de ellos amenazó con una pistola y el cómplice, con un cuchillo”.
Tras demandar con firme tono de voz que el carnicero les entregara todo los elementos de valor, el damnificado “sin resistirse les dio 200.000 mil pesos, su billetera con documentación personal y su celular Samsung A3”.
Cuando parecía que esos ladrones iban a darse a la fuga con ese botín, ambicionaron más.
Al respecto, el mismo informante reveló que “también decidieron robarle al carnicero su moto, una Corven modelo Energy, 110 By, color azul”. El asalto fue rápido, sus ejecutores huyeron velozmente del lugar y continúan prófugos.
LE PUEDE INTERESAR
Un kiosco sin “Paz”: padeció dos asaltos en solo tres días
LE PUEDE INTERESAR
Insólito choque y milagro en las calles de Ensenada
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí