Asaltan una carnicería y al dueño le sacan hasta su moto

El joven propietario de una carnicería del barrio San Carlos estaba por finalizar su jornada comercial, en la noche del lunes, cuando ocurrió el momento más temido: entraron ladrones y lo despojaron de todas sus pertenencias.

Fuentes del caso señalaron que este episodio de inseguridad se produjo en el local del rubro que funciona en las calles 49 y 152, minutos antes de las 9 de la noche.

Uno de los voceros confió que “los delincuentes eran dos, ingresaron a cara descubierta. Uno de ellos amenazó con una pistola y el cómplice, con un cuchillo”.

Tras demandar con firme tono de voz que el carnicero les entregara todo los elementos de valor, el damnificado “sin resistirse les dio 200.000 mil pesos, su billetera con documentación personal y su celular Samsung A3”.

Cuando parecía que esos ladrones iban a darse a la fuga con ese botín, ambicionaron más.

Al respecto, el mismo informante reveló que “también decidieron robarle al carnicero su moto, una Corven modelo Energy, 110 By, color azul”. El asalto fue rápido, sus ejecutores huyeron velozmente del lugar y continúan prófugos.