Anacleto asume la presidencia en Gimnasia

Tras ganar las elecciones el sábado pasado, Carlos Anacleto asume como presidente de Gimnasia por los próximos tres años. El acto va a comenzar alrededor de las 13 horas en el Polideportivo Víctor Nethol, donde junto a la nueva Comisión Directiva, va a hacerse cambio del rumbo del club.
En medio del gran presente que vive Gimnasia a nivel futbolístico, ya que jugará la semifinal del Clausura frente a Estudiantes como local, Anacleto buscará enderezar el rumbo económico e institucional del club.
Va a asumir con Guillermo Ibáñez, Ricardo Casal y Josefina Paz Gaskín como vicepresidentes, mientras que va a tener a Ramiro Geneyro, Pablo Storino, Alberto Altuve, Jorge Chambó, Ignacio De Nicola, Melina Mallamace, Roberto Martini, Mariano San Martín, Sergio Lamoglie, Nahuel Conti, Oscar Fernández Vilar, Martín Miranda y Eduardo Achilli Lucas como vocales titulares.
Después, los vocales suplentes van a ser Javier Stazzone, Miguel Dueñas Bietti, Jose Luis Ortiz, Carlos Ochoa, Federico Zingoni, Juan Ignacio Anacleto y Germán Bruno.
El club sancionó a tres socios por los hechos de violencia que hubo contra miembros de la Comisión Directiva saliente, el pasado 31 de octubre en la Asamblea que realizó el club. En principio, fueron suspendidos provisoriamente y la flamante CD terminará de definir que hará con ellos en el futuro. Para eso, se deberá designar un instructor sumariante, quien realizará una investigación verbal y actuada de las infracciones realizadas. Además se les garantizará el derecho a defensa en el corto plazo.
