Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo: mañana sale gratis con EL DIA la nueva tarjeta para ganar $3.000.000 y $300.000 por línea

Deportes |A PARTIR DE LAS 13 EN EL POLIDEPORTIVO VÍCTOR NETHOL

Anacleto asume la presidencia en Gimnasia

Anacleto asume la presidencia en Gimnasia

Carlos Anacleto

4 de Diciembre de 2025 | 02:10
Edición impresa

Tras ganar las elecciones el sábado pasado, Carlos Anacleto asume como presidente de Gimnasia por los próximos tres años. El acto va a comenzar alrededor de las 13 horas en el Polideportivo Víctor Nethol, donde junto a la nueva Comisión Directiva, va a hacerse cambio del rumbo del club.

En medio del gran presente que vive Gimnasia a nivel futbolístico, ya que jugará la semifinal del Clausura frente a Estudiantes como local, Anacleto buscará enderezar el rumbo económico e institucional del club.

Va a asumir con Guillermo Ibáñez, Ricardo Casal y Josefina Paz Gaskín como vicepresidentes, mientras que va a tener a Ramiro Geneyro, Pablo Storino, Alberto Altuve, Jorge Chambó, Ignacio De Nicola, Melina Mallamace, Roberto Martini, Mariano San Martín, Sergio Lamoglie, Nahuel Conti, Oscar Fernández Vilar, Martín Miranda y Eduardo Achilli Lucas como vocales titulares.

Después, los vocales suplentes van a ser Javier Stazzone, Miguel Dueñas Bietti, Jose Luis Ortiz, Carlos Ochoa, Federico Zingoni, Juan Ignacio Anacleto y Germán Bruno.

LEA TAMBIÉN

Anacleto y Riquelme, presentes en Banfield

SANCIONES A LOS SOCIOS

El club sancionó a tres socios por los hechos de violencia que hubo contra miembros de la Comisión Directiva saliente, el pasado 31 de octubre en la Asamblea que realizó el club. En principio, fueron suspendidos provisoriamente y la flamante CD terminará de definir que hará con ellos en el futuro. Para eso, se deberá designar un instructor sumariante, quien realizará una investigación verbal y actuada de las infracciones realizadas. Además se les garantizará el derecho a defensa en el corto plazo.

LEA TAMBIÉN

Zaniratto, el técnico que le devolvió la esperanza al Lobo en sólo un mes

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Murió el conductor que se descompensó al volante y chocó en La Plata

La Final de la Reserva: el sueño de Gimnasia se quedó en los penales ante Boca

Cómo viven los hinchas del Lobo y del Pincha el histórico clásico platense: testimonios de la pasión

La Plata sin agua este miércoles: los barrios afectados por las obras de Absa

Culatazo, sangre y temor: el dramático relato de otro robo al filo de la tragedia en City Bell

FOTOS | La historia viva de la medicina: más de 250 médicos fueron homenajeados en La Plata

¡Atento Pincha! River, a todo o nada por Ascacibar para el 2026

El mapa de alturas y dimensiones en La Plata, antes y después del nuevo Código: las claves
+ Leidas

Reconocimientos para médicos con 25 y 50 años de actividad

VIDEO.- Negociaciones y tensión: por el financiamiento bonaerense

VIDEO.- Gimnasia: la ilusión de los pibes se terminó en los penales

El otro clásico del siglo

Facundo Tello será el árbitro: antecedentes

El Clausura, en su etapa clave: ¿quién es el favorito para ser campeon?

Jura con escándalo en Diputados y con el Presidente como espectador

Exabrupto radical: “¡Che, qué buena que está la peruca!”
Últimas noticias de Deportes

El otro clásico del siglo

Facundo Tello será el árbitro: antecedentes

El Clausura, en su etapa clave: ¿quién es el favorito para ser campeon?

Zaniratto, el técnico que le devolvió la esperanza al Lobo en sólo un mes
La Ciudad
El costo de moverse: el micro no para de aumentar, pero sigue siendo lo más barato
Sarampión: alarma en La Plata por contagio en un viaje desde el Norte
Reconocimientos para médicos con 25 y 50 años de actividad
En City Bell, una librería también recibe música
De la Corte a la Defensoría: la batalla por la calle 60
Policiales
Violentos y sin freno: la trama de un brutal asalto en Berisso
Para el infarto: le roban lupas de USD 3.500 a un médico platense
Makintach apunta a la Corte y suma denuncias
Trágico: se estrelló contra un poste y perdió la vida
Le apuntó con un arma durante una discusión
Política y Economía
VIDEO.- Negociaciones y tensión: por el financiamiento bonaerense
Un intendente amagó con reasumir su banca
Se firmó la paz entre Pareja y Las Fuerzas del Cielo en la Legislatura
Jura con escándalo en Diputados y con el Presidente como espectador
Un interbloque federal y la vuelta de “Cambiemos”
Espectáculos
“When you’re strange”: Johnny Depp “regresa” a La Plata con Los Doors
Terror, romance y cine iraní renuevan la cartelera local
Personajes del Año: las perlitas de la gala
Vuelve Shakira: “Ha sido la gira de mis sueños”
Un diciembre repleto de shows internacionales

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla