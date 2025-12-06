Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Este domingo en EL DIA | Los jóvenes también padecen artrosis: un padecimiento cada vez menos oculto

Espectáculos |AFTER OFFICE

Composición: tema "La Vaca"

COMPOSICIÓN TEMA: "LA VACA"

Composición: tema "La Vaca"

Foto: Getty

Irene Bianchi

Irene Bianchi
irenebeatrizbianchi@hotmail.com

6 de Diciembre de 2025 | 20:00

Escuchar esta nota

 

¡Ay, chicas! Hoy birra, no. Estoy re-hinchada.

¿Constipada, Rosi? ¡Compota de manzanas y ciruelas! Te destapa todo.

No sé. Creo que son gases.

¿Gases?! ¡No! ¡Eso es muy peligroso ahora!

¿Por?

¿No te enteraste? Están estigmatizando a las pobres vacas. Las culpan del calentamiento global.

Seré curiosa, ¿y qué tengo yo que ver con las vacas? ¿Acaso estás insinuando algo, Elvi? ¡Mirá que de los cuerpos no se habla, eh!

¡No te atajes, nena! Me refiero a los gases vacunos. La diputada Lucía Klug presentó un proyecto de impuesto a los ganaderos, por el cambio climático ocasionado por los peditos de sus animales.

Sigo sin entender por qué me asociás con eso.

Y … empiezan con las vacas y quién te dice que no sigan con nosotras.

¿Te parece? Sin embargo,  el otro día lo escuché al Dr Cormillot hablando de los beneficios de la “fart walk”.

¡Traducción, please! 

“Fart” es flatulencia. Resulta que cuando una camina, sin querer queriendo, se tira peditos.

Yo a esta altura del campeonato, no me los tiro. Se me caen.

Se’igual. Y eso ayuda a la digestión y a eliminarlos al aire libre.

¡Miren si inventan un detector de flatos y nos cobran otro impuesto!

¡Ni en pedo! ¡Uy! ¡Perdón!

Siempre pensé que nuestros legisladores están al reverendo pedo.

¡Y cobran fortunas, che!

¿Habrá que hacerse vegetarianas?

¡Peor! Si nos la pasamos a poroto limpio, comiendo verduras y legumbres, vamos a parecer ametralladoras a repetición.

¿A ustedes nunca se les escapó uno en el gym o en la clase de yoga?

En el gym no importa porque hay música fuerte y mucho ruido ambiente. En la clase de yoga es indisimulable. Lo he vivido. Pero he tratado de acompañarlo con una tosecita forzada, lo cual empeoró el panorama, a decir verdad.

Es raro, ¿no? Cuando vemos un ternerito, un conejo, un cordero, un pollito o un chanchito, nos da ternura y ganas de adoptarlos. Pero a la hora de morfarlos, ni mosqueamos. Doble discurso. Doble moral.

Rasgo típicamente argento.

Disculpen que cambie de tema, amigas. ¿Ya armaron el arbolito?

¡No! ¡Mañana, Hilda! El día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María.

¡Ah, claro! El de la Primera Comunión. ¡Cómo olvidar el limosnero!

¿Limosnero? ¿Qué era eso?

¿No te acordás? Una bolsita de tela blanca donde los vecinos, amigos y familiares aportaban unos dinerillos.

¿Comunión a la gorra? ¡Qué plato! ¡Me había olvidado!

Me parece que este año Papá Noel también va a pasar la gorra o el gorro. Eso de comprar el pan dulce en cuotas es un síntoma de la malaria imperante.

Quévachaché. ¡Brindemos por nosotras, ni inmaculadas ni vírgenes! ¡Chin, chin!

Finde XXL en La Platae: música, shows, teatro y más en la agenda de espectáculos

