Composición: tema "La Vaca"

"Vergüenza" y "dolor": tras el pedido de "La Toretto" para trabajar de niñera, la reacción de la familia de Walter
"Vergüenza" y "dolor": tras el pedido de "La Toretto" para trabajar de niñera, la reacción de la familia de Walter
Kicillof, de la pelea legislativa a los cruces con la Rosada: tensión y ¿fuegos de artificio?
Viajaban desde La Plata: murió un funcionario de Seguridad bonaerense en un accidente en Ruta 3
Messi lo logró: el Inter Miami es el nuevo campeón de la MLS
Clásico platense: fuerte advertencia de Seguridad por el uso de pirotecnia en el Bosque
¡Para agendar! Oficializaron fecha y hora de los partidos de Argentina en fase de grupos del Mundial
"Misa ricotera" en La Plata: las "tribus" coparon los alrededores del Estadio para ver a la banda del Indio Solari
¡Final feliz! Recuperan los lentes con lupa del cardiólogo de La Plata y detienen al ladrón
El cumple de Cami Homs: cena íntima a luz de las velas, amigas cercanas y un look para resaltar su embarazo
Protesta y escrache frente a un nuevo comercio gastronómico en La Plata
Choque frente a la Comisaría Octava de La Plata: un policía motorizado hospitalizado tras colisionar contra un auto
¡Súper sorteo clásico! EL DIA regala remeras del Lobo y el León
Noelia Marzol sin filtro ni tabúes, reveló cuántas veces tiene sexo con su pareja, a quien llenó de elogios
Finde XXL en La Platae: música, shows, teatro y más en la agenda de espectáculos
VIDEO. El costo de la Navidad: ¿cuánto sale armar el arbolito en La Plata?
En FOTOS | El Colegio Nacional y un reencuentro histórico de varias generaciones
¿Buscás trabajo en La Plata? Accedé GRATIS a las ofertas publicadas esta semana en EL DIA
Intenso tránsito vehicular rumbo a la Costa Atlántica por el fin de semana largo
Anticipate con las compras en NINI: las ofertas de este finde
Permanecerá cerrado al tránsito paso a nivel clave en La Plata
Susto en Plaza Italia por el desprendimiento de una rama enorme
Colapinto, lento en la clasificación, largará 20º en el Gran Premio de Abu Dabi
Los aviones F-16 comprados a Dinamarca ya sobrevuelan la Capital Federal
Fin de semana con nubosidad variable y temperaturas templadas en La Plata
El Mondongo, en alerta: otro robo agrava el clima de preocupación
Cuádruple crimen de La Plata: nuevos relatos complican al remisero Tagliaferro
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
COMPOSICIÓN TEMA: “LA VACA”
Irene Bianchi
irenebeatrizbianchi@hotmail.com
Escuchar esta nota
¡Ay, chicas! Hoy birra, no. Estoy re-hinchada.
¿Constipada, Rosi? ¡Compota de manzanas y ciruelas! Te destapa todo.
LE PUEDE INTERESAR
Noelia Marzol sin filtro ni tabúes, reveló cuántas veces tiene sexo con su pareja, a quien llenó de elogios
No sé. Creo que son gases.
¿Gases?! ¡No! ¡Eso es muy peligroso ahora!
¿Por?
¿No te enteraste? Están estigmatizando a las pobres vacas. Las culpan del calentamiento global.
Seré curiosa, ¿y qué tengo yo que ver con las vacas? ¿Acaso estás insinuando algo, Elvi? ¡Mirá que de los cuerpos no se habla, eh!
¡No te atajes, nena! Me refiero a los gases vacunos. La diputada Lucía Klug presentó un proyecto de impuesto a los ganaderos, por el cambio climático ocasionado por los peditos de sus animales.
Sigo sin entender por qué me asociás con eso.
Y … empiezan con las vacas y quién te dice que no sigan con nosotras.
¿Te parece? Sin embargo, el otro día lo escuché al Dr Cormillot hablando de los beneficios de la “fart walk”.
¡Traducción, please!
“Fart” es flatulencia. Resulta que cuando una camina, sin querer queriendo, se tira peditos.
Yo a esta altura del campeonato, no me los tiro. Se me caen.
Se’igual. Y eso ayuda a la digestión y a eliminarlos al aire libre.
¡Miren si inventan un detector de flatos y nos cobran otro impuesto!
¡Ni en pedo! ¡Uy! ¡Perdón!
Siempre pensé que nuestros legisladores están al reverendo pedo.
¡Y cobran fortunas, che!
¿Habrá que hacerse vegetarianas?
¡Peor! Si nos la pasamos a poroto limpio, comiendo verduras y legumbres, vamos a parecer ametralladoras a repetición.
¿A ustedes nunca se les escapó uno en el gym o en la clase de yoga?
En el gym no importa porque hay música fuerte y mucho ruido ambiente. En la clase de yoga es indisimulable. Lo he vivido. Pero he tratado de acompañarlo con una tosecita forzada, lo cual empeoró el panorama, a decir verdad.
Es raro, ¿no? Cuando vemos un ternerito, un conejo, un cordero, un pollito o un chanchito, nos da ternura y ganas de adoptarlos. Pero a la hora de morfarlos, ni mosqueamos. Doble discurso. Doble moral.
Rasgo típicamente argento.
Disculpen que cambie de tema, amigas. ¿Ya armaron el arbolito?
¡No! ¡Mañana, Hilda! El día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María.
¡Ah, claro! El de la Primera Comunión. ¡Cómo olvidar el limosnero!
¿Limosnero? ¿Qué era eso?
¿No te acordás? Una bolsita de tela blanca donde los vecinos, amigos y familiares aportaban unos dinerillos.
¿Comunión a la gorra? ¡Qué plato! ¡Me había olvidado!
Me parece que este año Papá Noel también va a pasar la gorra o el gorro. Eso de comprar el pan dulce en cuotas es un síntoma de la malaria imperante.
Quévachaché. ¡Brindemos por nosotras, ni inmaculadas ni vírgenes! ¡Chin, chin!
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí