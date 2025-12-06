Entregaron computadoras reparadas en una cárcel de La Plata para nueve entidades educativas

El objetivo: la cuarta estrella: la Selección comenzó a jugar el Mundial
Más de 40 computadoras reparadas por personas privadas de libertad de una cárcel de La Plata fueron entregadas este viernes a escuelas de Entre Ríos, de la capital bonaerense y de Florencio Varela, en una iniciativa que llevó adelante la Asociación Civil María de las Cárceles.
La experiencia tuvo lugar en la Unidad 9 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), donde funciona el programa Segunda Posibilidad bajo la coordinación de María de las Cárceles, y contó con el apoyo del Minissterio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, conducido por Juan Martín Mena.
En esta ocasión se entregaron siete equipos conformados por PC, monitor, teclado, mouse y libros a cada una de las escuelas primarias 87 “Luis Piedra Buena” y 40 “Provincia de Salta”, ambas de Villaguay, Entre Ríos. También siete equipos a la Escuela Técnica Superior N° 1, siete a la Escuela Normal Superior “Dr. Antonio Sagarna” y uno a la Biblioteca Popular “Fermín Chávez”, de la localidad entrerriana de Nogoyá.
Asimismo se entregaron siete computadoras completas a la Escuela Especial Nº 534” Julio Paride Boschi” del Barrio Hipódromo y otras siete a la Escuela Primaria N° 46 “Valentín Vergara” de Arana, ambas de La Plata.
En tanto, también recibieron impresoras reparadas los pabellones literarios F2 de la Unidad 24 Florencio Varela y el número 1 de la Unidad 50 Batán.
En la entrega estuvieron presentes el jefe del SPB, Xavier Areses, la presidenta de María de las Cárceles, Adriana Von Kaull, la secretaria de Coordinación del Complejo Penitenciario La Plata, Yésica Vásquez y el director de la Unidad 9, Cristian Marchesi, entre otras autoridades y personal.
Por las entidades beneficiadas participaron Ponciano Martín Díaz, Rafael Cavagna y Daniel Schimpf, de Nogoyá; Daniela Azambuyo, Eva Romero y María Montserrat Merele de Villaguay; Nilda Romano y Marcos Carrozzi de La Plata.
Cabe destacar que este año 40 personas privadas de la libertad aprobaron cursos de Reparación y Operadores de PC y que se encuentran capacitados para una futura inclusión en el mundo laboral.
Desde María de las Cárceles consiguen computadoras en desuso de empresas o instituciones y una vez reparadas en los talleres por personas privadas de libertad se ofrecen a las entidades educativas que las necesiten.
