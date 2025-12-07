 Asaltaron a una jubilada de 74 años, la maniataron y una mujer fue detenida en Villa Elisa

Tragedia en La Plata: ¿quién era el automovilista que perdió el control, chocó contra un árbol y murió?
Un violento intento de robo se dio este domingo en Villa Elisa, cuando tres delincuentes encapuchados ingresaron a la vivienda de una mujer de 74 años, la ataron y escaparon con dinero y objetos de valor. Horas más tarde, la Policía logró detener a una sospechosa, conductora y apoyo externo de la banda.
Según fuentes policiales que accedió EL DIA, contaron que el hecho ocurrió en una casa ubicada en 421 bis entre 131 y 132, donde reside la víctima quien relató que los ladrones ingresaron por la puerta principal —que estaba cerrada pero sin llave— y, mediante intimidación, le robaron: $40.000, una notebook y unas tijeras de sastrería. Tras el asalto, los delincuentes ataron de pies y manos a la mujer y huyeron.
En tanto, oficiales de la Comisaría 12° de Villa Elisa acudieron al lugar tras un llamado al 911. Con el análisis de cámaras, lograron identificar un Volkswagen Bora negro, que fue visto merodeando la zona. Minutos después, se implementó un operativo cerrojo y el vehículo fue interceptado en 419 y 27.
La conductora, identificada, de 32 años y oriunda de Lomas de Zamora, quedó detenida. Dentro del auto se incautaron dos celulares y un DNI perteneciente a un hombre de 28 años, también domiciliado en Lomas de Zamora, señalado como imputado en la causa.
Durante el allanamiento, la imputada admitió haber trasladado hasta la casa de la víctima a tres sujetos —dos de ellos de nacionalidad chilena—, lo que refuerza la hipótesis de que cumplía el rol de apoyo externo y alerta mientras la banda actuaba dentro del domicilio.
La investigación quedó en manos de la UFIJ N°5 de La Plata de Juan Menucci, que avaló las detenciones y dispuso nuevas medidas para estas horas, incluyendo pedidos de allanamientos y secuestros en los domicilios vinculados a los otros integrantes de la banda. La policía trabaja para dar con los otros integrantes del grupo.
La víctima, pese al shock sufrido, se encuentra fuera de peligro. Vecinos expresaron preocupación ante el episodio y piden reforzar la seguridad en la zona.
