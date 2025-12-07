Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales

 Asaltaron a una jubilada de 74 años, la maniataron y una mujer fue detenida en Villa Elisa

 Asaltaron a una jubilada de 74 años, la maniataron y una mujer fue detenida en Villa Elisa
7 de Diciembre de 2025 | 10:51

Escuchar esta nota

Un violento intento de robo se dio este domingo en Villa Elisa, cuando tres delincuentes encapuchados ingresaron a la vivienda de una mujer de 74 años, la ataron y escaparon con dinero y objetos de valor. Horas más tarde, la Policía logró detener a una sospechosa, conductora y apoyo externo de la banda.

Según fuentes policiales que accedió EL DIA, contaron que el hecho ocurrió en una casa ubicada en 421 bis entre 131 y 132, donde reside la víctima quien relató que los ladrones ingresaron por la puerta principal —que estaba cerrada pero sin llave— y, mediante intimidación, le robaron: $40.000, una notebook y unas tijeras de sastrería.  Tras el asalto, los delincuentes ataron de pies y manos a la mujer y huyeron.

En tanto, oficiales de la Comisaría 12° de Villa Elisa acudieron al lugar tras un llamado al 911. Con el análisis de cámaras, lograron identificar un Volkswagen Bora negro, que fue visto merodeando la zona. Minutos después, se implementó un operativo cerrojo y el vehículo fue interceptado en 419 y 27.

La conductora, identificada, de 32 años y oriunda de Lomas de Zamora, quedó detenida. Dentro del auto se incautaron dos celulares y un DNI perteneciente a un hombre de 28 años, también domiciliado en Lomas de Zamora, señalado como imputado en la causa.

Durante el allanamiento, la imputada admitió haber trasladado hasta la casa de la víctima a tres sujetos —dos de ellos de nacionalidad chilena—, lo que refuerza la hipótesis de que cumplía el rol de apoyo externo y alerta mientras la banda actuaba dentro del domicilio.

La investigación quedó en manos de la UFIJ N°5 de La Plata de Juan Menucci, que avaló las detenciones y dispuso nuevas medidas para estas horas, incluyendo pedidos de allanamientos y secuestros en los domicilios vinculados a los otros integrantes de la banda. La policía trabaja para dar con los otros integrantes del grupo.

La víctima, pese al shock sufrido, se encuentra fuera de peligro. Vecinos expresaron preocupación ante el episodio y piden reforzar la seguridad en la zona.

LE PUEDE INTERESAR

Choque y vuelco en la zona oeste de La Plata: dos autos involucrados y heridos 

LE PUEDE INTERESAR

City Bell, otra vez en shock Tres días de terror y cortes en el cuerpo
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Chau calor agobiante! Temperatura agradable este domingo en La Plata: cómo sigue el tiempo este finde largo

Súper Cartonazo por $3.000.000: los números de este domingo 7 de diciembre

Milei ya echó a casi 60.000 empleados públicos

“Te voy a volar la cabeza”, el grito que paralizó la noche en 9 y 63

Por qué la tinta de los tatuajes puede modificar la eficacia de las vacunas

El REM dio una inflación anual del 30% y dólar a $1.473

Diciembre en clave fashion: el mes donde todo se celebra y todo está permitido

Fermentar para vivir mejor: el boom del kéfir, la kombucha y los “alimentos vivos”
+ Leidas

Médicos se reunieron para celebrar su día y el cumpleaños del Hospital de Niños de La Plata

El Lobo encontró el gol y el Pincha defiende bien

Discrepancias por los cargos en el Bapro: la "solución", entre la creación de cargos y sorteos

Dos nombres para un puesto, la única duda de Domínguez en el Pincha

FIFA le pidió disculpas a Scaloni por el papelón

Murió un funcionario bonaerense tras un choque

Lando Norris es el nuevo campeón de la Fórmula 1: Colapinto y Gasly, otra vez bien en el fondo

Desde universidades hasta sindicatos, la vigencia del “modelo Chiqui Tapia”
Últimas noticias de Policiales

Tragedia en La Plata: ¿quién era el automovilista que perdió el control, chocó contra un árbol y murió?

Conmoción: un hombre se arrojó al Río de La Plata y murió en Punta Lara

Choque y vuelco en la zona oeste de La Plata: dos autos involucrados y heridos 

City Bell, otra vez en shock Tres días de terror y cortes en el cuerpo
Espectáculos
Maxi López volvió a Suiza y enterneció las redes con el reencuentro con su hija
“¡Qué vida complicada!”: Mirtha Legrand acorraló a Guillermina Valdés con preguntas de sus ex
Guerra en la cocina: todos contra todos en "MasterChef"
¿Eleven es pobre?: cuánto ganaron las estrellas de “Stranger Things”
Bad Bunny: larga vida al rey de las escuchas
Deportes
El Chivo Vs. el Óvalo: cómo quedó la guerra de títulos en el TC tras la conquista de Canapino en La Plata
¡Habemus campeón en La Plata! Agustín Canapino se coronó en el Turismo Carretera
La agenda deportiva del domingo activa su fase "finales": partidos, horarios y TV
Lando Norris es el nuevo campeón de la Fórmula 1: Colapinto y Gasly, otra vez bien en el fondo
El Lobo encontró el gol y el Pincha defiende bien
La Ciudad
VIDEO.- Incidentes y basura por doquier: bronca vecinal tras la primera función de Los Fundamentalistas en La Plata
¡Chau calor agobiante! Temperatura agradable este domingo en La Plata: cómo sigue el tiempo este finde largo
Súper Cartonazo por $3.000.000: los números de este domingo 7 de diciembre
Productores del cordón frutihortícola de La Plata declaran la “emergencia productiva” y anuncian un corte en Ruta 36 
VIDEO. El costo de la Navidad: ¿cuánto sale armar el arbolito en La Plata?
Información General
La canasta navideña, con "regalito": 27% más cara que el año pasado
Por qué la tinta de los tatuajes puede modificar la eficacia de las vacunas
Intenso tránsito vehicular rumbo a la Costa Atlántica por el fin de semana largo
Más gigante que nunca: Netflix adquiere Warner Bros. en una compra histórica
Los números de la suerte del sábado 6 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla