City Bell, otra vez en shock Tres días de terror y cortes en el cuerpo

City Bell volvió a quedar conmocionada este fin de semana tras conocerse la denuncia de una mujer de 31 años que afirmó haber sido retenida contra su voluntad y atacada con un arma blanca por su pareja. El episodio ocurrió a pocas cuadras de donde, en noviembre, otra joven fue raptada y abusada por un hombre que la abordó cuando salía de su trabajo, un caso que dejó al barrio en estado de alerta permanente. En ese antecedente, el agresor -ya detenido- se subió armado al auto de la víctima y la mantuvo cautiva durante horas. Cuando la comunidad todavía intentaba recuperarse de aquel horror, una nueva situación volvió a encender todas las alarmas.

Según pudo saber EL DIA todo ocurrió ayer, minutos antes de las 10 de la mañana, cuando un llamado al 911 advirtió sobre la presencia de una mujer herida en la vía pública, en inmediaciones de 7 bis entre 471 y 472. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con cortes visibles en la nuca y en distintas partes del cuerpo. Desorientada y en un estado de evidente shock, la joven contó que su pareja había sido quien le provocó las lesiones y que, desde hacía tres días, no le permitía salir del domicilio que compartían.

La víctima fue identificada como una vecina de la zona, que contó que hacía apenas dos meses que estaba en pareja con el hombre denunciado, un hombre de 38 años domiciliado a pocos metros de su propia casa. En su declaración inicial, describió que la agresión se desencadenó tras una discusión y que, desde entonces, el acusado la habría mantenido cautiva contra su voluntad.

Ante la gravedad del cuadro, se solicitó una ambulancia y se adoptaron medidas de resguardo hasta el arribo de los profesionales de la salud. Más tarde, la joven fue trasladada al Hospital San Roque de Gonnet, donde médicos de guardia le realizaron curaciones y constataron formalmente las lesiones de arma blanca. Según trascendió, las heridas, aunque serias, no ponían en riesgo su vida, pero sí evidenciaban un ataque sostenido.

El caso tomó intervención inmediata en sede policial: la joven recibió asistencia y contención en la Comisaría Décima de City Bell, donde formalizó su denuncia. A partir de ese testimonio, la investigación quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción N° 5 de La Plata, que inició actuaciones por lesiones graves y privación ilegal de la libertad.

La justicia busca ahora avanzar en la localización del acusado, reunir pruebas complementarias y evaluar posibles medidas restrictivas, como una orden de restricción de acercamiento y mayor protección para la víctima.

Entre los vecinos, el impacto fue inmediato. Muchos recordaron la reciente secuencia del caso anterior y coincidieron en que la sensación de seguridad se deterioró de manera drástica en pocas semanas. “Estamos todos en alerta. City Bell nunca fue ajena a los hechos, pero casos así, tan cerca y en tan poco tiempo, generan miedo”, comentó una residente que vive a menos de dos cuadras del hecho. En este contexto, la investigación judicial avanza ahora sobre la base del testimonio de la víctima y elementos que permitan determinar medidas sobre el acusado.