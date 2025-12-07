Tragedia en La Plata: un automovilista perdió el control, chocó contra un árbol y murió
Tragedia en La Plata: un automovilista perdió el control, chocó contra un árbol y murió
Discrepancias por los cargos en el Bapro: la "solución", entre la creación de cargos y sorteos
Lando Norris es el nuevo campeón de la Fórmula 1: Colapinto y Gasly, otra vez bien en el fondo
Desde universidades hasta sindicatos, la vigencia del “modelo Chiqui Tapia”
Productores del cordón frutihortícola de La Plata declaran la “emergencia productiva” y anuncian un corte en Ruta 36
¡Habemus campeón en La Plata! Agustín Canapino se coronó en el Turismo Carretera
Milei apuesta al Congreso como campo central de poder: reformas, alianzas y una grieta recargada
¡Súper sorteo clásico! EL DIA regala remeras del Lobo y el León
Choque y vuelco en la zona oeste de La Plata: dos autos involucrados y heridos
El 85 por ciento de los presos bonaerenses usan celulares y la polémica está instalada
Un domingo a puro espectáculos y actividades en La Plata: mirá la agenda
VIDEO.- Incidentes y basura por doquier: bronca vecinal tras la primera función de Los Fundamentalistas en La Plata
“¡Qué vida complicada!”: Mirtha Legrand acorraló a Guillermina Valdés con preguntas de sus ex
En medio de los escándalos con la AFA, Chiqui Tapia visitó la residencia de Donald Trump
Recalculando: cómo es el plan que promete ordenar y ampliar el servicio de micros en La Plata
Maxi López volvió a Suiza y enterneció las redes con el reencuentro con su hija
La agenda deportiva del domingo activa su fase "finales": partidos, horarios y TV
Médicos se reunieron para celebrar su día y el cumpleaños del Hospital de Niños de La Plata
Inter Miami campeón de la MLS por primera vez, con Messi como figura
Vibra el Mouras: Canapino busca el título y Moscardini, por el golpe
¡Chau calor agobiante! Temperatura agradable este domingo en La Plata: cómo sigue el tiempo este finde largo
En Zona Norte, el viaje por tramos arma nuevos estacionamientos
La “misa ricotera” volvió a la Ciudad y tomó la zona del Estadio: hoy, capítulo II
Súper Cartonazo por $3.000.000: los números de este domingo 7 de diciembre
La carne salta hasta 70% y en el mejor mes, complica las ventas
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Tras una arrolladora temporada con Chevrolet, el arrecifeño ganó la primera serie de la jornada y conquistó su quinto título en La Plata
Escuchar esta nota
El piloto Agustín Canapino (Chevrolet) levantó su quinto título en el Turismo Carretera, al ganar la primera serie de clasificación de la última fecha de las Copa de Oro en el Autódromo Roberto José Mouras de La Plata.
El piloto oriundo de Arrecifes terminó en el primer puesto casi sin sobresaltos y ganó comodo el campeonato del TC que lideró durante gran parte de la temporada.
LEA TAMBIÉN
El Chivo Vs. el Óvalo: cómo quedó la guerra de títulos en el TC tras la conquista de Canapino en La Plata
El conductor de Camaro llegó a esta última fecha de la temporada con una muy buena ventaja de 57,5 puntos sobre su escolta, Santiago Mangoni (Chevrolet). Esto se debe principalmente a la solidez que demostró en el tramo final del año, ya que se quedó con el triunfo en cinco de las últimas siete fechas.
Como escolta del piloto de Chevrolet Camaro en la primera serie fue Jeremías Olmedo con su Ford y completó el podio Germán Todino, también con Ford.
Uno de los perseguidores, Matías Rossi (Toyota) terminó cuarto mientras que Santiago Mangoni y Marcos Landa (ambos con Camaro) no figuran entre los 16 primeros.
Este triunfo dejó a Canapino con 199.5 puntos en lo más alto de la Copa de Oro, con una diferencia de 68 unidades sobre Mangoni, quien terminó esta primera serie con 131.5 puntos, y Rossi apenas por detrás con 131.25.
Canapino alcanzó los cinco campeonatos del Turismo Carretera (2010, 2017, 2018, 2019 y 2025) y quedó a tan solo uno del histórico piloto de Ford y Chevrolet, Juan María Traverso, quien lo ganó en seis ocasiones (1977, 1978, 1995, 1996, 1997 y 1999) y a dos de Guillermo Ortelli, otro ídolo de Chevy, con siete (1998, 2000, 2001, 2002, 2005, 2008 y 2011).
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí