Tránsito intenso hacia la Costa por la última escapada del año

Hasta 2 mil autos por hora se contaba ayer en la autopista

El fin de semana largo entusiasmó para tomar la opción de la Costa. De eso dio nota entre el viernes a la tarde y ayer el intenso caudal de vehículos en las principales rutas a las ciudades y pueblos con playa.

Ayer, desde la madrugada miles de conductores comenzaron a salir del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), generando demoras en el corredor atlántico, especialmente en puntos neurálgicos de la Autovía 2.

Los datos de circulación confirmaron la magnitud del fenómeno: “Se registran más de 2 mil vehículos por hora en el peaje de Samborombón”, se informó desde el control vial.

El flujo se hizo más intenso con el correr de la mañana hasta el mediodía.

A pesar del alto tránsito, la situación en las rutas no alcanzó los picos extremos de otros fines de semana largos, donde se llegó a observar una circulación superior.

En paralelo, los operadores del sector turístico mostraron optimismo ante el movimiento, aunque con cautela en sus proyecciones.

Teniendo en cuenta el incremento del tránsito potencial por el “finde XL” Vialidad de la Provincia aplicó la clásica restricción al tránsito pesado. Así, se busca aliviar la circulación y mejorar la seguridad vial.

Tras la partida desde el área metropolitana, ahora se espera por el regreso. Se calcula que el tránsito volverá a ganar intensidad en la tarde de mañana.