La contracción del crédito en noviembre afectó a los hipotecarios

El mercado de crédito en pesos cerró noviembre de 2025 exhibiendo una clara contracción, un fenómeno que afectó de manera particular a los préstamos a largo plazo y, dentro de este segmento, a los créditos ajustables por UVA (Unidad de Valor Adquisitivo).
El stock de préstamos en pesos al sector privado registró una caída en términos reales (descontada la inflación), evidenciando que el alto costo del financiamiento, impulsado por las tasas de interés del Banco Central (BCRA), sigue siendo un freno para las grandes operaciones.
Según se calcula en el mercado en base a datos oficiales, el stock nominal cayó 50% en el mes y quedó al mismo nivel que en noviembre del año pasado.
Los créditos hipotecarios, en particular los ajustables por UVA, se encuentran en una situación de estancamiento en un escenario de necesidades habitacionales persistentes.
En septiembre y octubre hubo datos positivos que se asignaron a la inercia de los meses previos y al apuro por cerrar créditos antes de las elecciones. Ese movimiento se terminó y tras las votaciones las condiciones no mejoraron. Algunos bancos redujeron la oferta, hasta y hasta bajaron la persiana al financiamiento.
Las elevadas tasas de interés, diseñadas para contener la inflación, hacen que las cuotas iniciales sean prohibitivas para una porción significativa de la población, según se analiza en el mercado financiero.
Aunque el mecanismo UVA busca mantener el valor adquisitivo del capital, la volatilidad económica y la experiencia pasada generan desconfianza en los tomadores de crédito.
Los datos de noviembre de 2025 confirman que el volumen real de estos préstamos continúa en niveles muy bajos, sin signos de la reactivación que el sector inmobiliario requiere.
La cautela se extendió al crédito minorista. El crecimiento del saldo financiado mediante tarjetas de crédito perdió impulso de forma notoria. Al descontar la inflación, el aumento real en el uso de los plásticos fue marginal o nulo. Esto sugiere que las familias están optando por reducir el endeudamiento o que las entidades financieras ajustaron sus límites ante el riesgo de mora.
