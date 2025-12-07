La agenda deportiva del domingo activa su fase "finales": partidos, horarios y TV

Cargos en el Bapro, mandatos en debate y un sorteo como solución
A pesar de no contar con la masividad de eventos que suele regalarnos usualmente, la agenda deportiva del domingo se llena de emociones con las últimas participaciones en varias actividades.
Comenzando bien temprano con las últimas vueltas del año para Franco Colapinto, el Gran Premio de Abu Dhabi define al campeón de la Fórmula 1 del 2025 a partir de las 10am. Más tarde - pero no menos importante -, la Ciudad entera estará expectante a lo que sucederá en la Bombonera, a las 19hs, cuando Boca reciba a Racing para definir quien pasará a la final del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.
Finalmente el calendario se completa con el Polideportivo: Vóley y Polo.
LIGA PROFESIONAL - SEMIFINALES
19:00: Boca vs Racing │ ESPN PREMIUM / TNT SPORTS
FÓRMULA 1
10:00: GP de Abu Dhabi │ DGO / DISNEY + PREMIUM / FOX SPORTS
LIGA ARGENTINA DE VÓLEY
11:00: Waiwen vs Vélez │ FOX SPORTS 2
15:00: Ciudad vs Tucumán de Gimnasia │ FOX SPORTS 2
18:00: Monteros vs Defensores de Banfield │ FOX SPORTS 2
21:00: San Juan vs San Lorenzo │ FOX SPORTS 2
ABIERTO DE PALERMO
16:30: Final │ ESPN 3
