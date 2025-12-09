Se “cayó” la web de la Universidad de la AFA

Arranca el desvío de tránsito por las obras en las vías de 44 y 1
El sitio web de la Universidad de la Asociación del Fútbol Argentino (UNAFA) se encuentra caído, tras la intimación que recibió la AFA el viernes por parte del Gobierno nacional por publicitar una institución educativa no habilitada.
Tras la intimación realizada por el Estado al ente madre del fútbol argentino por publicitar una una institución universitaria que no está habilitada como tal en la República Argentina, la página web del centro educativo recientemente creada se cayó en las últimas horas.
Según el comunicado, la Subsecretaría de Políticas Universitarias intimó a la AFA a suspender de forma inmediata toda promoción o publicidad vinculada a la supuesta casa de estudios superiores y a su oferta académica. Además, la entidad deberá presentar un descargo en un plazo de cinco días hábiles.
En un documento al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el Ministerio de Capital Humano detalló que la AFA viene publicitando carreras de grado y posgrado en medios de comunicación, redes sociales y la página web caída, sin reconocimiento oficial ni autorización ministerial.
En el segundo tramo del comunicado, la cartera recordó que la normativa vigente establece que el uso de la palabra “Universidad” está estrictamente reservado para instituciones creadas y autorizadas por el Estado Nacional.
Las Resoluciones Ministeriales Nº 206/1997 y 4600-E/2017, así como los artículos 39 y 68 de la Ley de Educación Superior, prohíben a entidades no habilitadas emitir o publicitar títulos universitarios.
Capital Humano reafirmó su compromiso con “la integridad y calidad del sistema universitario argentino” y con la protección de estudiantes y familias frente a ofertas educativas sin respaldo legal.
