Roscas de última hora por los nuevos cargos en el Concejo local

A menos de 72 horas del recambio legislativo en el Concejo Deliberante platense, el reacomodamiento de fuerzas y el posicionamiento pretendido por las figuras que ingresan a ejercer representación protagonizan el ambiente político local.

De los 12 ediles que prestarán juramento el jueves, las cabezas de listas de las dos fuerzas que lograron elegir bancas se llevarán toda la atención. En el oficialismo, por el que entran siete concejales, la figura de Sergio Resa.

Mano derecha del Intendente, el alakista se desempeñó hasta ahora como secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos y fue la cara de la campaña local para las elecciones del 7 de septiembre. Además, tuvo un rol clave en los principales proyectos que el Ejecutivo giró al Concejo durante todo el año, como el Plan de Ordenamiento Territorial, el Código de Ordenamiento Urbano, el pliego para la nueva concesión del sistema de transporte público, el ensanche de avenidas, la colocación de semáforos inteligentes y el plan de pavimentación y repavimentación de barrios de la periferia, entre otros.

También asumirá en el bloque de Fuerza Patria Romina Santana, dirigente del sindicato de Comercio local, enrolado en la CGT. Compartirá bloque con Juan Manuel Granillo Fernández. El dirigente peronista, que iniciará su segundo mandato, es uno de los concejales con más peso en el deliberativo, tanto por presidir la comisión de Legislación como por ser el Vicepresidente del cuerpo. Según trascendía ayer, el alakismo pediría su continuidad al frente de esa vicepresidencia.

Del ala política de Florencia Saintout y actual prosecretaria de Medios de la UNLP, Josefina Bolis estrenará su mandato dentro de la bancada oficialista, junto al massista y dirigente de Villa Elvira Raúl Recavarren. También asumirán Sol Maluendez, de la Juventud Universitaria Perionista (JUP) y Pablo Darío Poggio, de la agrupación que lidera el secretario de Ambiente, Guillermo Escudero,

Sumándose a los cinco peronistas que aún tienen dos años de mandato, el bloque de Fuerza Patria tendrá 12 integrantes, quedando a un voto de lograr el quórum y la mayoría. Forma parte de esta bancada el presidente del cuerpo, Marcelo Galland, un hombre a quien muchos ven con continuidad al frente del deliberativo, junto a su secretaria legislativa, Melina Santín, y el administrativo, Sebastián Dameno.

En los primeros dos años de gobierno de Alak, Pablo Elías presidió la bancada y las versiones más fuertes indican que continuará haciéndolo en el período que viene.

EN LA LIBERTAD AVANZA

Más allá del PJ, la única fuerza opositora que eligió concejales en septiembre pasado fue La Libertad Avanza, que sumó cinco escaños y tendrá un bloque de siete miembros. La figura más conocida del grupo violeta es el bullrichista Juan Pablo Allan, que encabezó la lista y compartirá el bloque con su compañera de espacio político Florencia Barcia.

Otros dos ediles que jurarán el jueves son Sabrina Morales y Gastón Álvarez, identificados con el espacio del líder provincial libertario Sebastián Pareja. Lo harán junto a Soledar Pedernera, integrante del espacio que lidera Santiago Caputo.

El bloque violeta se completa con María Florencia Defeo y el presidente de la bancada, Guilermo Bardón, pertenecientes al ala que lidera la ahora directora del Banco Nación, Carolina Piparo.

Representando a espacios internos diferentes, el grupo libertario tiene en estas horas varias cosas que definir: por un lado, a quien designarán para ocupar la Vicepresidencia II del cuerpo; por otro, quien liderará la bancada. Hasta ayer, algunos espectadores sostenían que las conversaciones al respecto aún estaban “verdes”.

EN EL PRO

Uno de los integrantes de la lista de LLA es el dirigente del PRO Iván Zanetto, quien no se sumará a la bancada violeta sino que se incorporará al bloque del concejal en quien se referencia, Nicolás Morzone. Este último responde a Cristian Ritondo y presidirá un bloque de dos integrantes, ya que, como viene publicando este diario, Darío Ganduglia se alejó de ese espacio y conformará un monobloque que continuará llamando “PRO-Vecinal”, un nuevo espacio surgido tras los disconformismos del cierre de listas de agosto.

En declaraciones a EL DIA, Morzone remarcó que, junto a Zanetto, no se sumarán a LLA pero “trabajaremos en tándem”, por lo que, al menos al inicio, se espera un comportamiento legislativo de espejo entre ambos grupos, que, juntos, suman nueve. Los otros dos monobloques son para Melany Horomadiuk (Asap) y el radicalismo, con Gustavo Staffolani.

Si bien las presidencias de las 14 comisiones no serán tema a definir el jueves, sí quedarán pendientes para marzo, cuando el deliberativo local retome la actividad. Si bien Galland habilitó el período para extraordinarias, por lo bajo sostienen que luego del jueves, hasta 2026 no habrá nuevos temas a tratar.