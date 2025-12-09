Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía

Agenda económica: se conoce la inflación, nueva licitación y dólar

9 de Diciembre de 2025 | 01:51
Edición impresa

los datos que espera el Gobierno para esta semana

La segunda semana de diciembre comienza con la mira puesta en el nuevo dato de inflación, la licitación anunciada mañana miércoles y la evolución del dólar. Cuándo se conocerán estos indicadores que siguen de cerca desde el Gobierno.

Tal como se viene registrando desde hace dos meses, el Índice de Precios la Consumidor (IPC) que difundirá el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) habría quedado por encima de los dos puntos, nuevamente.

Entre las prinicpales consultoras prevén un IPC de entre 2,3% y 2,5%, quedando por encima de los últimos datos difundidos por el INDEC. El dato oficial se conocerá el próximo jueves 11 de diciembre, a las 16 horas.

Mientras, el Gobierno anunció la vuelta al mercado de capitales. Con un bono emitido para pagar deuda, se confirmó la vuelta a los mercados internacionales de deuda, en donde el Ejecutivo emitirá bonos a 4 años y un cupón de 6,5%.

Según explicó el ministro de Economía, Luis Caputo, la operación se realizará para “pagar deuda vieja”.

“Al poder refinanciar vencimientos cada dólar que compre lo podrá acumular. No sale desde enero de 2018. Los bonos son con legislación local”, aclaró el funcionario.

El monto total de deuda a suscribir dependerá de las condiciones que le pida el mercado (tasa), pero el ministro adelantó que “hay demanda” de este instrumento luego de una serie de negociaciones con agente de mercado.

“En un contexto de fuerte compresión de las tasas de interés de los bonos en dólares fruto del resultado electoral y del sostenido desempeño del programa económico, el Tesoro busca ampliar sus objetivos financieros para cubrir los vencimientos de deuda en dólares sin afectar las reservas netas del BCRA (Banco Central)”, señaló el parte oficial del Ministerio de Economía.

¿A cuánto abrirá el dólar? Tras haber finalizado la semana pasada en $1.460, el dólar registró su tercera caída consecutiva gracias a la expectativa de un sostenido ingreso de divisas en el corto plazo, reforzada por el anuncio de colocación de nueva deuda en moneda estadounidense por parte del Gobierno.

El dólar oficial se negoció a $1.410 para la compra y $1.460 para la venta. El blue, $1.415 para la compra y $1.435 para la venta. El mayorista, $1.435. El dolar MEP: $1481,1 para la compra y $1478,2 para la venta. Y el Contado Con Liquidación (CCL): $1506,8 para la compra y $1.506,8 para la venta.

 

