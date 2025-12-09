Asoman chaparrones aunque la temperatura será agradable este martes en La Plata

¡Estudiantes manda y sigue! El Pincha fue más efectivo y es finalista
El tiempo se presentaba este martes en La Plata con cielo nublado y con chances de chaparrones durante la mañana y la tarde, en tanto que hacia la noche se esperaba cielo parcialmente nublado. Además, se espera vientos leves y temperatura mínima de 19 grados y máxima de 24, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Para el miércoles se prevé cielo mayormente nublado durante toda la jornada y probables tormentas aisladas hacia la noche, vientos leves y temperatura mínima de 17 grados y máxima de 27.
En tanto que el jueves se presentaría con cielo parcialmente nublado a mayormente nublado hacia la noche, vientos leves y temperatura mínima de 18 grados y máxima de 30, informó el SMN.
