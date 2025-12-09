Asoman chaparrones aunque la temperatura será agradable este martes en La Plata

Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

9 de Diciembre de 2025 | 07:41

Escuchar esta nota

El tiempo se presentaba este martes en La Plata con cielo nublado y con chances de chaparrones durante la mañana y la tarde, en tanto que hacia la noche se esperaba cielo parcialmente nublado. Además, se espera vientos leves y temperatura mínima de 19 grados y máxima de 24, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para el miércoles se prevé cielo mayormente nublado durante toda la jornada y probables tormentas aisladas hacia la noche, vientos leves y temperatura mínima de 17 grados y máxima de 27.

En tanto que el jueves se presentaría con cielo parcialmente nublado a mayormente nublado hacia la noche, vientos leves y temperatura mínima de 18 grados y máxima de 30, informó el SMN.

