Sacan a una joven de la ducha para asaltarla en su casa de Los Hornos

La célebre escena de la película norteamericana “Psicosis”, producida y dirigida por Alfred Hitchcock en 1960, fue recreada en las últimas horas por una joven de 25 años en Los Hornos. Es que cuando se estaba duchando aparecieron dos delincuentes armados con cuchillos dentro del baño de su casa y la amenazaron con fines de robo.

No hace falta imaginar el momento. A la vergüenza por el menoscabo al derecho a la intimidad, siguió la violencia. Por lo primero, al menos le tiraron una campera para que se cubriera, porque estaba totalmente desnuda.

Todo pasó cerca de las 10 de la noche en una finca situada en inmediaciones de la Unidad Penal Nº 8, de la que no se brindan otros datos para preservar a la víctima.

Respecto de los asaltantes, por sus aspectos, eran mayores de edad. Uno de contextura robusta, con un tatuaje en la cara, que portaba una cuchilla con serrucho y un hierro. Y el cómplice era más delgado y tenía barba. Ninguno le llamó la atención por su altura.

“Dónde tenés la plata”, fue la exigencia inicial. Y después elevaron el tono del mensaje: “Hablá o te vamos a matar”.

En todo momento la apuntaron con los cuchillos y a la chica le dio la sensación de que podían llegar a cumplir con sus promesas, por lo que siempre se mostró colaborativa. El problema pasó porque no tenía lo que los ladrones buscaban.

Por lo que trascendió, los autores del ataque se llevaron algo de dinero, aunque la cantidad no sería significativa, y otros elementos de valor.

Al parecer, pudieron acceder al domicilio de la joven tras forzar la puerta principal de entrada, que quedó rota.

Ahora empezará la tarea de los investigadores policiales y judiciales, que buscarán imágenes en cámaras de seguridad del barrio para intentar arrimar elementos que les permita identificar a los delincuentes.

También se relevarán potenciales testigos, aunque la oscuridad reinante cuando se produjo el robo puede ser un factor que dificulte ese trabajo.