Protesta en Israel por los rehenes en Gaza

La policía israelí realizó docenas de arrestos ayer cuando decenas de miles de manifestantes que exigen un acuerdo para liberar a los rehenes en Gaza intentaban paralizar el país en una de las protestas más grandes en 22 meses de guerra.

Grupos que representan a familias de rehenes organizaron las protestas y dieron una estimación aún mayor de asistentes, a medida que crece la frustración en Israel por los planes de una nueva ofensiva militar en algunas de las áreas más pobladas de Gaza. Muchos israelíes temen que eso pueda poner en mayor peligro a los rehenes restantes. Se cree que 20 de los 50 que permanecen están vivos.

POR UN ACUERDO

“No ganamos una guerra sobre los cuerpos de los rehenes”, corearon los manifestantes. Incluso algunos exjefes del ejército e inteligencia israelíes ahora piden un acuerdo para poner fin a los combates. Los manifestantes se congregaron en decenas de lugares, incluso fuera de las residencias de algunos políticos, cuarteles militares y en las principales carreteras. Bloquearon carriles y encendieron hogueras. Algunos restaurantes y teatros cerraron en solidaridad. La policía informó del arresto de 38 personas.

“La única manera de traerlos de vuelta es a través de un acuerdo, todo de una vez, sin juegos”, dijo la exrehén Arbel Yehoud en una protesta en Tel Aviv. Su novio Ariel Cunio sigue retenido por Hamás.

Un manifestante llevaba una foto de un niño palestino desnutrido de Gaza. Tales imágenes eran inusuales en las protestas israelíes, pero ahora aparecen con más frecuencia a medida que crece la indignación por las condiciones de los civiles palestinos después de más de 250 muertes relacionadas con la desnutrición.

El fin de la guerra no parece cercano. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu está equilibrando presiones contrapuestas, incluyendo la posibilidad de una rebelión dentro de su coalición.