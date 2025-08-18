Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo

Despliegue policial y más de 1.000 arrestos

AFP

18 de Agosto de 2025 | 03:04
La jornada electoral en Bolivia estuvo marcada por un significativo despliegue policial y una serie de incidentes reportados a medida que avanzaba el día.

El comandante general de la Policía, Augusto Russo, informó que hasta la media jornada se habían realizado 1 540 arrestos en todo el país, junto con la retención de 176 vehículos.

También se registraron siete accidentes de tránsito que resultaron en igual número de heridos, así como 177 delitos denunciados, de los cuales 98 fueron delitos comunes y uno relacionado con el proceso electoral, añadió el comandante, citado por el portal del diario El Deber. Con un total de 5.768 recintos electorales en funcionamiento, la Policía desplegó 25.044 efectivos, tanto hombres como mujeres, para garantizar la seguridad durante la votación.

Entre los incidentes más relevantes, Russo mencionó una supuesta agresión a Diego Ceballos, un simpatizante de la formación política liderada por Andrónico Rodríguez.

Según el informe, Ceballos fue atacado por individuos afines al expresidente Evo Morales en el Valle Ibirza, resultando en lesiones que lo dejaron en estado de coma en un centro médico local.

“No ha habido denuncia formal, pero tanto la Policía boliviana como el Ministerio Público están actuando de oficio en este caso”, agregó Russo.

