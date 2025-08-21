Guillermo y Kate Middleton preparan su mudanza

El príncipe Guillermo, su esposa Kate Middleton y los hijos de la pareja, George, Charlotte y Louis se irán a vivir a Forest Lodge a fin de año

El príncipe Guillermo y su esposa Kate Middleton, princesa de Gales, junto con sus tres hijos, el príncipe George, el príncipe Louis y la princesa Charlotte, están pasando el verano boreal preparándose para una mudanza.

Guillermo, Kate y los niños planean mudarse a fines de este año a Forest Lodge, una casa de ocho habitaciones en la finca del Castillo de Windsor en Inglaterra, según confirmó un portavoz del Palacio de Kensington.

La familia vive actualmente en una casa de cuatro habitaciones, Adelaide Cottage, que también está situada en la finca del Castillo de Windsor.

Guillermo es el primero en la línea de sucesión al trono británico y heredero de la Corona británica. Vive en Adelaide Cottage desde 2022, cuando la familia se mudó allí desde su residencia en el Palacio de Kensington, donde residían desde 2017.

Según una fuente real de alto rango, la mudanza de la familia al campo estuvo motivada principalmente por su elección de escuela, así como por el deseo de brindarles a sus hijos una educación lo más “normal” posible. Desde 2022, George (12 años), Charlotte (10) y Louis (7) asisten a la escuela Lambrook en Berkshire.

Kate también asistió a una escuela preparatoria en Berkshire cuando era chica, y sus padres, Michael y Carole Middleton, viven en la cercana Bucklebury, que está a unos 500 km de Windsor.

“Esta mudanza los acerca mucho más a los Middleton, y Kate está muy unida a su familia”, aseguró Victoria Murphy, experta en realeza de ABC News, sobre la mudanza de la familia de Londres a Windsor en 2022. “También emula en muchos sentidos la crianza que Kate tuvo en la zona rural de Berkshire, de la que habla con cariño”, agregó.

Además de su nueva casa en Forest Lodge, William y Kate también son propietarios de su residencia en el Palacio de Kensington y de Anmer Hall, su hogar en la finca Sandringham de la familia real en Norfolk.

Antes de mudarse a Forest Lodge, Guillermo y Kate están pagando sus propias renovaciones en la casa. La decisión de la pareja de mudarse llega tras unos años difíciles para su familia. En 2024, tanto Kate como su suegro, el rey Carlos III, anunciaron que les habían diagnosticado cáncer.