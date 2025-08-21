Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡$9.000.000! El Súper Cartonazo vacante y mañana pedí la nueva tarjeta gratis con EL DIA

El Mundo |LIMBO LEGAL EN EE UU

La Casa Blanca abrió su cuenta de Tiktok

21 de Agosto de 2025 | 02:58
Edición impresa

La Casa Blanca lanzó una nueva cuenta de TikTok, la red social de propiedad china que sigue operando en EE UU con la venia del presidente Donald Trump pese a una ley que exige su venta. “¡EE UU, volvimos! ¿Qué tal, TikTok?”, se lee en un mensaje que acompaña un video de 27 segundos, la primera publicación de la cuenta en la popular app. La cuenta ya tiene más de 160 mil seguidores. La cuenta personal de Trump en TikTok tiene 110,1 millones de seguidores, y su última publicación fue el día de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre de 2024. TikTok pertenece a la empresa de internet china ByteDance. Una ley federal que exige la venta o prohibición de TikTok por motivos de seguridad nacional debía entrar en vigor un día antes de la posesión de Trump, el 20 de enero. Sin embargo, Trump suspendió esa prohibición y a mediados de junio extendió por 90 días más el plazo para que la app encontrara un comprador no chino, como condición para no ser prohibida en EE UU.

 

 

LE PUEDE INTERESAR

Trump pide investigar a los museos de Estados Unidos

LE PUEDE INTERESAR

Denuncian abusos en la “Alcatraz de los Caimanes”
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Muertes por fentanilo: García Furfaro, preso en Ezeiza al igual que sus hermanos y los directivos de la empresa

Estudiantes festeja estar en cuartos de final de la Copa, pero su nivel fue muy bajo en el empate 0 a 0 con Cerro

Quiénes son los ex rugbiers de La Plata condenados a pagar $110 millones por desfigurar a un joven: apelarían el fallo

“Hay algo más ahí”: la explosiva teoría sobre la infidelidad de Gimena Accardi a Nicolás Vázquez

VIDEO. Se desplomó una palmera, cayó sobre una casa y provocó destrozos en La Plata

Casi 5.000 hectáreas y más de 6.000 empleos: los números del cordón frutihortícola del Gran La Plata

La ciclogénesis dejó en La Plata más de 100 milímetros de agua: toda la lluvia de un mes, en poco más de un día

Mañana retoman los paros los docentes universitarios
+ Leidas

Caos, heridos graves y una noche de terror

El titular de la Agencia de Discapacidad fue echado tras un presunto pedido de coimas

Sufrió mucho pero igual se metió en Cuartos

Cordón verde: detectan casi 2.300 campos activos en nuestra región

Tensión por los vetos: entre rechazos y validación

Árboles caídos y calles sin salida: lo que dejó la lluvia

Uno por uno

Ivo Mammini tendrá su destino en el fútbol sueco
Últimas noticias de El Mundo

A la toma de Gaza: Israel moviliza 60 mil reservistas

El rediseño del mapa electoral que agita a Texas y California

Un día para recordar en todo el mundo a las víctimas del terrorismo

Una reunión entre Putin y Zelenski podría ser un fracaso, como ya sucedió
Deportes
Sufrió mucho pero igual se metió en Cuartos
Lo mejor del Pincha fue la victoria en Paraguay, ya que ayer jugó muy flojo
Domínguez: “Jugamos apresurados, pero estuvimos lúcidos”
Amondarain y Gómez tuvieron su primera titularidad en la Copa
El Barba estiró su racha ante Martínez en cruces directos
Información General
Gripe aviar en el país: frenan exportaciones avícolas
Hackearon 2.500 millones de cuentas de Gmail
La Antártida entra en fase crítica de cambios
Alarma en la Provincia por brote de influenza aviar en productos avícolas: suspenden exportaciones
¿Se despierta un gigante? El proyecto de cobre que busca USD 9.500 millones
Policiales
Los García Furfaro, presos: giro clave en la causa por el fentanilo morta
Denuncia penal a un procurador por vender “espejitos de colores”
Conmoción por una muerte en un edificio del centro de la Ciudad
“No griten o mueren”: feroz robo en Villa Elisa
Ordenaron la libertad de la pareja presa por abuso

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla