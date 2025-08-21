Jornada de ayuno y oración por la paz mundial

El papa León XIV pidió a los fieles que ayunen mañana viernes para rezar por la paz y la justicia en Medio Oriente y Ucrania, en un llamamiento especial a su regreso al Vaticano tras sus vacaciones de verano boreal.

Al final de su audiencia general semanal celebrada ayer, León recordó que el viernes es un día de fiesta especial dedicado a la Virgen María.

Instó a los fieles católicos a pasar el día ayunando y “rezando para que el Señor conceda paz y justicia, y seque las lágrimas de todos aquellos que están sufriendo como resultado de los conflictos armados en curso”.

León ha pedido ceses al fuego en Gaza y Ucrania y diálogo para lograr la paz.

Ayer fue el primer día de León de regreso en el Vaticano después de un período de vacaciones de verano en Castel Gandolfo, al sur de Roma.

El Papa tiene algunas citas importantes en los próximos días, como audiencias especiales para el Año Santo 2025 del Vaticano y la canonización el 7 de septiembre del primer santo millennial de la Iglesia católica, Carlo Acutis.