Maduro, esposado: se conoció la primera foto tras su captura en Venezuela

Escuchar esta nota
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que Nicolás Maduro y su esposa Celia Flores están a bordo de un buque de guerra de EEUU y serán procesados en Nueva York.
Poco después de mediodía, el presidente estadounidense una foto del depuesto líder venezolano, Nicolás Maduro, esposado y con los ojos tapados con gafas oscuras, tras su captura y extracción de Venezuela.
La foto, colgada por Trump en su red Truth Social, está acompañada por una descripción: "Nicolás Maduro a bordo del USS Iwo Jima", en alusión al buque militar estadounidense al que fue trasladado.
Fuerzas de Estados Unidos capturaron este sábado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y lo sacaron del país tras un "ataque a gran escala" que el mandatario estadounidense, Donald Trump dijo haber seguido de cerca como un "show televisivo".
Tras una hora de intensos bombardeos en Caracas y varias regiones de Venezuela, Trump anunció que Maduro responderá ante un tribunal de Nueva York por cargos de narcotráfico y terrorismo, y advirtió que no permitirá que nadie de su círculo retome el poder.
Explosiones y sobrevuelos de aeronaves sacudieron Caracas hacia las 02H00 locales (06H00 GMT), en el clímax de cuatro meses de presión militar contra Maduro, de 63 años.
Milei celebró en redes sociales y clamó por la asunción de González Urrutia
Un mundo que se reordena por la fuerza
Los ataques irigidos contra Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar del país, y una base aérea, entre otros sitios, duraron cerca de una hora, según periodistas de AFP.
Trump consideraba ilegítimo al mandatario, quien llegó al poder en 2013 tras la muerte del presidente Hugo Chávez y está acusado de cometer fraude en las elecciones de julio de 2024.
