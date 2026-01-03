VIVO.- Habla Donald Trump: "Vamos a gobernar Venezuela hasta una transición ordenada, estamos preparados para un segundo ataque"
VIVO.- Habla Donald Trump: "Vamos a gobernar Venezuela hasta una transición ordenada, estamos preparados para un segundo ataque"
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, consideró que la detención del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, se trató de un “ataque espectacular que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial”.
En una cadena de prensa en vivo, Trump aseguró que "vamos a gobernar Venezuela hasta lograr una transición ordenada", al tiempo que advirtió que "estamos preparados para un segundo ataque".
Más temprano había dicho que siguió "en directo" la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, Celia Flores, comparando el operativo militar con una producción de entretenimiento.
Durante una entrevista concedida a la emisora Fox, el líder republicano brindó detalles sobre la supervisión de la maniobra desde la Casa Blanca y aseguró: "La vi literalmente como si hubiera visto un show televisivo. La vimos en una sala y seguimos todos los aspectos".
El mandatario declaró que la intervención resultó "muy bien organizada" y se saldó sin víctimas estadounidenses.
Trump reveló además que la planificación original contemplaba una "segunda oleada" de ataques sobre territorio venezolano para la jornada de hoy; sin embargo, sostuvo que la primera acometida "fue tan letal" que las acciones adicionales resultaron innecesarias ante el éxito de la misión.
El presidente norteamericano concluyó su intervención destacando la efectividad del despliegue que culminó con la detención de las máximas figuras del Poder Ejecutivo de Venezuela.
Trump dijo tras la captura de Maduro que no permitiría que nadie "retomara donde él lo dejó", y que Estados Unidos estará directamente involucrado en una posible transición.
"Vamos a estar muy involucrados. Y queremos llevar libertad al pueblo", sostuvo el mandatario, agregando que la operación de las fuerzas especiales estadounidenses demostraba que Washington "no iba a dejarse intimidar".
Preguntado sobre si la operación, que oficialmente se saldó sin ningún estadounidense muerto, era un mensaje también a México, por donde entra la mayor parte de las drogas a Estados Unidos, Trump contestó: "No era esa la intención".
"Somos muy amigos de ella", añadió en alusión a la presidente Claudia Sheinbaum. "Es una buena mujer, pero los cárteles controlan México. Ella no controla México".
México acusa a Estados Unidos de atraer ese flujo de drogas por ser el mayor mercado consumidor en el mundo, además de permitir el paso ilegal de un gran número de armas para el crimen organizado.
