Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |Estupefacientes, explotación sexual y facilitación de la prostitución, en el foco

Johana Ramallo: la reanudación del juicio por delitos vinculados al crimen

Johana Ramallo: la reanudación del juicio por delitos vinculados al crimen
24 de Agosto de 2025 | 05:39
Edición impresa

Tras la pausa por la feria judicial de invierno, se retomó el juicio oral frente a los jueces Andrés Basso, Germán Castelli y Nelson Jarazo del Tribunal Oral Criminal Federal N° 2 de La Plata. La audiencia continuará el próximo viernes 29 de agosto.

El debate se centra en delitos que surgieron de la investigación por la muerte de Johana Ramallo, incluyendo comercio de estupefacientes, explotación sexual, promoción y facilitación de la prostitución, encubrimiento agravado y falso testimonio. Actualmente, ocho personas están imputadas por su vinculación con estos hechos en la denominada “zona roja” de nuestra ciudad.

Durante la jornada declararon dos testigos: un vecino cercano a Johana y un taxista que la trasladó hacia El Palihue la noche en que fue vista por última vez. Ambos relatos apuntaron principalmente a reconstruir el contexto de consumo de drogas en que se encontraba la joven en esos días.

Cabe recordar en audiencias previas al receso, declararon miembros de la organización que gestionaba una olla popular en Plaza San Martín y que colaboraron con la familia Ramallo en los primeros días tras la desaparición de Johana. También prestó testimonio un hombre que había mantenido una relación informal con la joven.

Johana fue vista por última vez en 2017 en la esquina de 1 y 63, en una zona de explotación sexual. Sus restos aparecieron un año después en Berisso y recién fueron identificados en 2019, lo que refleja la lentitud de la investigación inicial.

 

LE PUEDE INTERESAR

“Tirate o te doy un tiro”: el viaje del horror para un chofer que levantó pasajeros cerca de la megatoma en La Plata

LE PUEDE INTERESAR

“El fentanilo pudo haber explotado" y "escondieron reactivos vencidos": más chats del personal del laboratorio

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“Tirate o te doy un tiro”: lo amenazaron con un arma y saltó de su auto en movimiento en La Plata

Gimnasia mostró muy poco en San Juan y perdió ante San Martín 1 a 0 por un gol de penal

Profundo dolor: un docente de la UNLP murió durante una asamblea por salarios y medidas de fuerza

“El fentanilo pudo haber explotado" y "escondieron reactivos vencidos": más chats del personal del laboratorio

Estudiantes, ahora, piensa en las otras copas

VIDEO.- Fantino estalló por las presuntas coimas en el Gobierno: "Si chorearon que vayan a Guantánamo"

La agenda completa para disfrutar este sábado en La Plata

Otra tragedia en la Ruta 5: choque frontal y tres muertos en Pehuajó
+ Leidas

El cimbronazo en la Rosada, el posible impacto en la Provincia y una disputa sin tregua

El Lobo decepcionó y le dio vida a San Martín

Uno por uno

Última práctica de Estudiantes antes de recibir a Aldosivi

Los Pumas, históricos: triunfo de oro ante los All Blacks

Volvió el juego mediocre que tanto enojó a su gente

La bronca de la madre del platense Ian Moche

Crece la tendencia de las parejas DINK No quieren ser padres
Últimas noticias de Policiales

Golpe brutal en Berisso: asfixian a una abuela y roban una fortuna

Revuelcan a una mujer en medio de un asalto

Causa Fentanilo: el futuro judicial de Furfaro y el rol de los imputados

Renovado pedido de justicia por Thiago Vera
Deportes
El Lobo decepcionó y le dio vida a San Martín
Volvió el juego mediocre que tanto enojó a su gente
“Me voy disconforme con el rendimiento”
Primera titularidad para Castro
El Lobo no puede ganar en el Hilario Sánchez
La Ciudad
Manteros del Parque Saavedra intentaron instalarse en Meridiano V
Crece la tendencia de las parejas DINK No quieren ser padres
Reprograman el festejo ucraniano por luto
Medicamentos asesinos y controles descontrolados
Los “microprecios”, sorpresa y malestar entre los estacioneros
Información General
Turbulencias aéreas: el cambio climático las agrava
Registran un récord histórico de ballenas francas australes
Controladores: Aerolíneas denunció al gremio
Cambio del huso horario en el país: sensación de "jet lag" y otras consecuencias que podría causar
Controladores aéreos: el paro se sintió en todo el país
Espectáculos
¿Por qué es tan cruel el amor?: los famosos envueltos en engaños, rupturas y polémicas separaciones
La muerte de Matthew Perry; una historia de terror que tiene a su villana: la Reina de la ketamina
El camino a los Oscar: Venecia muestra a las primeras aspirantes a los Premios
Agenda
Guía de cines

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla