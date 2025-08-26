Deportivo Riestra no le dejó opciones a Sarmiento

Deportivo Riestra, en su afán de poder clasificar por primera vez a las copas internacionales, redondeó ayer una actuación prácticamente si grietas, al superar por 3-0 a Sarmiento, en un partido que le dio continuidad a la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Los goles del “Malevo” los marcaron Cristian Paz a los 18 minutos del primer tiempo; Jonathan Herrera a los 23 del complemento y cerró la goleada Nicolás Benegas a los 43 minutos.

Con este triunfo, Deportivo Riestra trepó al tercer lugar del Grupo B con 10 puntos (comparte la línea con Rosario Central), detrás de River y San Lorenzo.

Mientras que Sarmiento continúa en una posición incómoda en la tabla anual y en la de los promedios, que son las que van a determinar el descenso.

El Malevo fue claro y efectivo. Manejó el partido a voluntad y convirtió los goles cuando se lo propuso. Victoria inobjetable.