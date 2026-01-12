Denuncian una brutal agresión en Ostende

La SIDE, con licencia para detener en un DNU que genera polémica
Un violento episodio se registró en la madrugada del sábado en la localidad de Ostende, partido de Pinamar, donde tres jóvenes fueron aprehendidos tras protagonizar una agresión grupal contra otros tres jóvenes, quienes sufrieron lesiones de carácter leve.
Fuentes policiales informaron que el hecho ocurrió en la zona de Almirante Brown entre Avellaneda y Moreno y motivó la intervención inmediata de personal policial luego de un llamado al sistema de emergencias 911.
Al arribar al lugar, efectivos de la Estación de Policía Comunal Pinamar II, en conjunto con personal del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), que se encontraba afectado al Operativo De Sol a Sol 2026, lograron reducir y aprehender a tres de los involucrados, quienes habrían participado activamente en la agresión.
Según se informó, los aprehendidos integraban un grupo numeroso de jóvenes, quienes increparon y atacaron a golpes a las víctimas en plena vía pública, provocándoles hematomas y contusiones.
