Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Análisis

Un poco de satisfacción: el Banco Central volvió a comprar dólares tras el cepo

Carlos Fara

12 de Enero de 2026 | 01:32
Edición impresa

eleconomista.com.ar

Y un día el Central volvió a comprar dólares, lo que no hacía desde la relajación del cepo. US$ 218 millones en 5 días, da un promedio de US$ 44 diarios, lo cual proyectado anualmente alcanzaría los US$ 11.000 palos. Not bad.

Claro, no siempre podrá mantener este ritmo, sobre todo en la segunda parte del año cuando los verdes escasean. En todo caso, es una buena coartada para el gobierno frente al FMI. Sobre cumplió la meta del superávit fiscal, pero necesitará un waiver por no haber acumulado suficientes reservas. Y además cancelamos el préstamo con el tesoro americano. “Argentina año verde”, diría el recordado Aldo Cammarota (gugleen).

¡Y pese a comprar el Central no se disparó el dólar! Claro, hubo un par de trampitas. La primera es que mientras una ventanilla compró, el Tesoro vendió. La segunda es que Bausili compra futuro y dollar-linked, lo cual deteriora la liquidez del sistema. Y al bueno de Donald le pagamos tomando otro crédito, cambiando de acreedor. Como nunca se conocieron las cláusulas del swap americano, tampoco se sabe cuánta premura había en devolverle a Bessent lo que nos prestó en una coyuntura muy delicada. ¿O fue un gesto canchero? “¡Estamos tan bien que pagamos dos deudas en un día, kukitas!”. Toto se agranda en el país de los campeones que apostaron al dólar y ganaron.

Estos detalles financieros son muy interesantes para confirmar que el oficialismo tendrá buen crédito político y social, al menos hasta que terminen las vacaciones de invierno, pese a que el consumo, la industria y la construcción siguen estancados. El electorado votó tranquilidad y el gobierno se la está dando. Después se verá si este es el esquema del rollover sin fin. Por ahora, ¡no me arruinen las vacaciones, muchachos!

Inflación y presupuesto

No todo va de perlas, pero en el corto plazo las amenazas no afectarán la arquitectura central del experimento Milei. Esta semana se conocerá el índice de precios de diciembre, ergo el de 2025. El anticipo del de CABA no fue auspicioso, aunque dentro de lo esperado, y las primeras proyecciones de enero tampoco auguran romper la barrera del 2% mensual. Por eso el mercado descree del optimismo del presupuesto nacional que sueña con 10% anual, cuando la realidad estaría en el doble de eso. Si se ve la tendencia a la baja en general, es un “numerazo”. La gente no es tonta: si el viento favorece, la mayoría de la sociedad tendrá la paciencia suficiente.

LE PUEDE INTERESAR

Las ventas minoristas cayeron en diciembre y acumulan 8 meses en baja

LE PUEDE INTERESAR

Alerta por la morosidad en los créditos personales

Hubo otros tres datos más que amortiguan el optimismo libertario. El primero es que la mayor parte del ajuste realizado en estos dos años se hizo sobre todo en el primero (parece que en el segundo hubo elecciones), dejando para adelante poco margen para seguir apretando clavijas dado el piso de gasto que implican, entre otros rubros, las jubilaciones.

El segundo es la desconfianza de los bancos hacia la aplicación efectiva de la “inocencia fiscal”. De hecho, los contadores están sugiriendo mucha cautela a sus clientes, salvo que estén en una situación un tanto desesperada, porque huele a trampa: “Dejas los dedos marcados”, dicen. En consecuencia, el colchón sigue siendo un buen lugar, además de dormir sobre él.

Y el tercero es que, desde la abducción de Maduro y las declaraciones de Trump sobre el petróleo, las acciones de las empresas de Vaca Muerta vienen en baja, una de nuestras joyas.

“Y pese a comprar el Central no se disparó el dólar! Claro, hubo un par de trampitas”

La administración libertaria festeja el acuerdo Mercosur - Unión Europea, como era de esperar, con dos aclaraciones: 1) el mismo se hará efectivo si lo aprueba el Congreso (donde se activarán los diversos lobbies), y 2) vale aclarar que semejante pacto genera ganadores y perdedores (aunque algunos especialistas se olvidan de aclarar lo segundo, porque el mundo no es Disneylandia).

Mientras Toto y Bausili le ponen paños fríos a la ansiedad verde, el Javo sigue haciendo buena letra para que los dialoguistas no lo sigan tildando de mal pagador, como ocurría hasta el 26-O. Van tres muestras palmarias de los últimos dos meses: 1) Tucumán fue premiado con muchos más ATN que el resto de las provincias; 2) uno de los tres cargos de la Auditoría Nacional fue a parar a manos de un salteño que responde a Sáenz; y 3) a Catamarca le fue cedida la participación accionaria del Estado nacional en la sociedad YMAD, con lo cual se favorece en la explotación de un emprendimiento minero. Son lindos premios para los que se están portando bien en el Congreso.

Poder duro, poder blando

Para finalizar, el tema Venezuela nos trajo todo tipo de análisis y reflexiones, políticas, legales y éticas. No es el objetivo de esta columna de realpolitik entrar en esas consideraciones. En su libro “Las cualidades del líder”, el fallecido Joseph S. Nye Jr. desarrolla su diferenciación entre el poder duro y el poder blando, y la mejor utilidad de cada uno en diferentes circunstancias de la conducción política.

En esa obra indica que “la utilización indiscriminada del poder duro que supuso la invasión de Irak, las fotografías de la prisión de Abu Ghraib y las detenciones sin juicio en Guantánamo consiguieron que el número de futuros terroristas aumentara...la ausencia de un componente efectivo de poder blando perjudicó la estrategia para responder al terrorismo”.

Esa observación de Nye -basado en cálculos oficiales de los servicios de inteligencia británicos y estadounidenses- trae advertencias sobre la utilidad de la sabiduría y la astucia en el uso del poder, para evitar efectos búmeran. Está claro que Trump vuelca todas sus apuestas al poder duro, mediante amenazas e incentivos. Venezuela es la prueba de lo primero y Milei de lo segundo, mientras ejerce intimidaciones permanentes con respecto a Irán o Groenlandia, entre otros.

Donald es un jugador fuerte, audaz, lo que en teoría lo convertiría en un gran negociador. Pero esto recién empieza. Por ejemplo, hay que prestar atención a la aplicación de aranceles que puede caerse en la Corte Suprema próximamente, con mayoría conservadora.

Mientras, la sociedad argentina está de vacaciones mentalmente y canta con Miguel Mateos, “dame un poco más, un poco de satisfacción”. Los que están de vacaciones, disfruten, y los demás relax que va a estar todo bien (al menos eso quiero pensar).

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otro grave accidente en la Región: un joven sufrió múltiples fracturas y pelea por su vida

En fotos y video.- La tradición del Bon Odori convocó a una miles de asistentes en La Plata

Macri y Juliana Awada se separaron tras más de 15 años de relación

Evangelina Anderson rompió el silencio y contó la verdad del romance con Ian Lucas

¿Accidente o negligencia?: el policía de La Plata baleado, un grave episodio expone a la Bonaerense

Alquileres: por qué enero es un mes clave para buscar departamento

La otra cara de los medicamentos: cómo influyen en la vida sexual
+ Leidas

Espera por los goles de Gaich

La Provincia convocó a los gremios para retomar la paritaria

Polémica y cruces entre vecinos e inspectores por multas en 37 entre 12 y 13

La CD tripera entre un extremo o cerrar el plantel

Mauricio Macri y Juliana Awada pusieron fin a un matrimonio de 15 años

Curiosa invasión de largartijas en la Ciudad

Polémica y protesta por la seguridad en las plazas

El lunes arranca con mucho calor, aunque también hay anuncio de lluvias: ¿para cuándo?
Últimas noticias de Política y Economía

Pergamino alcanzó el 100% de Transparencia Fiscal y quedó entre los municipios destacados

Reforma laboral: el Gobierno reanuda las reuniones con las provincias

Batán: el municipio reparó más de 910 cuadras y reforzó el mantenimiento urbano en 2025

El crucero Hamburg regresó al Puerto de Mar del Plata tras dos años de ausencia
Policiales
Vino a La Plata a pasear junto a su novia y motochorros le dieron dos tiros en la pierna : la víctima tiene 17 años
Otra víctima fatal por el tránsito en la Región
VIDEO.- Máxima tensión en la feria de diseño del playón de Estudiantes: así atrapan a "mechera"
VIDEO | FOTOS.- Las impresionantes imágenes del incendio forestal en la Región: detalles del operativo
Con el corazón roto: piden justicia por la muerte de un nene
Espectáculos
“Perdí tanto tiempo con un..": Flor Vigna disparó contra Luciano Castro
Juana Viale desmintió los rumores que la señalaban como tercera en discordia en la separación de Macri y Awada
Prueba piloto: Franco Colapinto en la pista del amor
Reacción de la familia de Juliana Awada a la separación de Mauricio Macri
¿Está embarazada? Tres pequeños corazones dibujados por Tini Stoessesobre en el abdomen de Rodrigo De Paul   
Información General
Pirámide nutricional: redefinen lo que implica comer sano
Incendio en Los Alerces: refuerzan el operativo para salvar viviendas
Variante "Clado K": advierten un aumento “nunca visto” de gripe H3N2
$500 mil de multa: ¿En qué rutas del país está prohibido tomar mate “al volante”?
“Colorado el 21”: el Casino Central inauguró la temporada en Mar del Plata
Deportes
Tras la derrota ante Barcelona, Xabi Alonso dejó de ser el entrenador del Real Madrid
Gaich será el primer refuerzo del Pincha: llega a City Bell y se realizará la revisión médica
Espera por los goles de Gaich
El Pincha comienza la semana más dura de la pretemporada
VIDEO. Nacho Fernández: “El equipo se siente bien con este sistema”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla