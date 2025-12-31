La Provincia no repite esquema y sus empleados trabajarán el viernes 2

Penurias en plena ola de calor: hartazgo vecinal por la falta de luz y agua
A diferencia de lo dispuesto para las fiestas de Navidad, el próximo viernes 2 de enero los trabajadores de la administración bonaerense trabajarán con normalidad. Así pudo saberse ayer sobre el día después a las celebraciones del año nuevo, confirmándose que esta vez no habrá feriado puente.
Desde la Gobernación que conduce Axel Kicillof habían dispuesto el pasado 26 de diciembre como “día no laborable suplementario”, lo que permitió a sus trabajadores empalmar el feriado de navidad con el fin de semana, pero en el caso de las fiestas de fin de año, eso no se repetirá.
La semana pasada, la administración provincial publicado una resolución a través de la cual se declaró el asueto administrativo para los días 24, 26 y 31 de diciembre.
De ese modo, se armó un fin de semana extra largue por las fiestas, porque el feriado nacional del 25 se sumó el asueto del día previo y el viernes posterior, 26 de diciembre.
Pero al no agregarse una nueva resolución que haga no laborable el viernes no, la situación no será simétrica en fin de año: los agentes públicos descansará miércoles 31 -día de asueto- y jueves 1 -feriado nacional-, pero deberán volver al trabajo el viernes, antes de descansar el fin de semana.
La situación había generado cierta expectativa entre los empleados públicos que esperaban la posibilidad de una nueva resolución para declarar no laborable el 2 de enero, cosa que no sucedió.
