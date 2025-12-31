Escándalo en la Legislatura: la trama detrás de la causa por abusos sexuales, con dos empleados detenidos
Escándalo en la Legislatura: la trama detrás de la causa por abusos sexuales, con dos empleados detenidos
¿Brindis sin luz y sin agua en La Plata? El año termina con calor sofocante y una catarata de quejas en los barrios
¡Arden los muñecos en La Plata! El mapa y las fotos de los momos que se quemarán para despedir el 2025
Los premios del Mundial Qatar 2022, en la mira: investigan el destino de 40 millones de dólares
Nafta más cara desde mañana: el Gobierno subió el impuesto al combustible
"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: conseguilo en Raiders Jeans, Mercado Libre y otros puntos de venta
El año termina con el termómetro “explotado” en La Plata: ¿cuándo llega el alivio?
Qué se sabe del cierre sin aviso de la Primaria de un colegio privado de La Plata
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
Qué dice la denuncia de Romina Gaetani: pedirán la detención de Luis Cavanagh
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
La inseguridad vial no frena: 80 muertos y un récord fatal en la Región
Por el asueto y el feriado no habrá recolección de residuos a la noche
Crecen especulaciones sobre volver a las re-re: el pedido de 82 intendentes
VIDEO. El Tren universitario a boxes por un mes y los usuarios piden mejoras
VIDEO.- Navidad sangrienta en La Plata: "Nos amenazó de día y esperó a la noche para matarlo como a un perro"
La Provincia no repite esquema y sus empleados trabajarán el viernes 2
Los números de la suerte del miércoles 31 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Prudencia en el uso de pirotecnia en la fiesta de Fin de Año
Furia en la oposición por el anuncio del Gobierno sobre Andis: “Busca esconder la mugre”
Qué dice el contrato vinculado a Faroni que encontraron en la AFA: está firmado por "Chiqui" Tapia y Toviggino
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Sin dudas, Romina Gaetani vive una historia de terror con una fuerte denuncia por violencia de género contra quien era su pareja, Luis Cavanagh.
Allí, Intervino la policía porque ella salió gritando. Pero, ahora se filtraron detalles del fuerte documento con la denuncia de la actriz:
En este sentido, se conoció el documento con la denuncia y se brindó información que investiga la Justicia.
Todo parece indicar que, Romina había ido a su novio Luis y cuentan que en el interior de la casa se produce una pelea al parecer por celos, según Gaetani. Empiezan los gritos, según confirma la Justicia, y empiezan los golpes y el zamarreo del novio de Romina hacia ella.
La narración señala también que, Romina logra escapar de la casa, llega hasta la guardia del country, llaman al 911, llega la policía y las ambulancias para tratarla a Romina y gente de la fiscalía para asistirla. Ella estaba en shock, en un ataque de nervios. No quería ir al hospital ni la comisaría", revelaron fuentes cercanas a la víctima.
Así, en el hospital constatan las lesiones de Romina, y confirman que son lesiones provocadas por el novio. Tratándose de una causa de violencia de género.
LE PUEDE INTERESAR
“La empleada”: un laberinto emocional
LE PUEDE INTERESAR
Aventuras marinas, terror y un colorido mundo robótico
Según detalla la denuncia de Gaetani, la actriz tenía "escoriaciones en dorsal izquierdo, escoriaciones en antebrazo derecho, escoriaciones en cadera, hematoma en pierna izquierda y corte en pierna derecha".
"Las escoriaciones son como raspones, dicho de forma coloquial. Son lesiones en la piel que se levanta y después de días se pueden sanar pero son lesiones superficiales", contó en la tele, Florencia Adorante, perito.
Puede ser "por zamarreo o arrastrar a una persona contra una pared, por ejemplo... como cuando te caés y te raspás", agregó la experta.
Y siguió: "El hematoma es el moretón... Lo que decimos en medicina es que hubo un golpe, se rompieron unos vasos capilares y empezó a generarse una mancha bajo la piel".
Sobre el corte en pierna derecha, aclararon que no fue hecho por arma blanca sino "producto de las agresiones, de los golpes". "Puede ser contra un objeto como silla o mesa... para mí este pedido de auxilio pudo salvarle la vida", opinó la experta.
Finalmente, se supo que el doctor Trimarco, abogado de Gaetani, solicitará la inmediata detención de Luis Cavanagh. El abogado contó que se hizo la presentación y "que la Suprema Corte de la Provincia tiene como directiva que ante cualquier hecho de violencia de género se solicita la detención del agresor".
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí