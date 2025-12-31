Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos |Violencia de género

Qué dice la denuncia de Romina Gaetani: pedirán la detención de Luis Cavanagh

31 de Diciembre de 2025 | 07:26

Escuchar esta nota

Sin dudas, Romina Gaetani vive una historia de terror con una fuerte denuncia por violencia de género contra quien era su pareja, Luis Cavanagh.

Allí, Intervino la policía porque ella salió gritando. Pero, ahora se filtraron detalles del fuerte documento con la denuncia de la actriz:

En este sentido, se conoció el documento con la denuncia y se brindó información que investiga la Justicia.

Todo parece indicar que, Romina había ido a su novio Luis y cuentan que en el interior de la casa se produce una pelea al parecer por celos, según Gaetani. Empiezan los gritos, según confirma la Justicia, y empiezan los golpes y el zamarreo del novio de Romina hacia ella.

La narración señala también que, Romina logra escapar de la casa, llega hasta la guardia del country, llaman al 911, llega la policía y las ambulancias para tratarla a Romina y gente de la fiscalía para asistirla. Ella estaba en shock, en un ataque de nervios. No quería ir al hospital ni la comisaría", revelaron fuentes cercanas a la víctima. 

Así, en el hospital constatan las lesiones de Romina, y confirman que son lesiones provocadas por el novio. Tratándose de una causa de violencia de género.

Según detalla la denuncia de Gaetani, la actriz tenía "escoriaciones en dorsal izquierdo, escoriaciones en antebrazo derecho, escoriaciones en cadera, hematoma en pierna izquierda y corte en pierna derecha".

"Las escoriaciones son como raspones, dicho de forma coloquial. Son lesiones en la piel que se levanta y después de días se pueden sanar pero son lesiones superficiales", contó en la tele, Florencia Adorante, perito.

Puede ser "por zamarreo o arrastrar a una persona contra una pared, por ejemplo... como cuando te caés y te raspás", agregó la experta.

Y siguió: "El hematoma es el moretón... Lo que decimos en medicina es que hubo un golpe, se rompieron unos vasos capilares y empezó a generarse una mancha bajo la piel".

Sobre el corte en pierna derecha, aclararon que no fue hecho por arma blanca sino "producto de las agresiones, de los golpes". "Puede ser contra un objeto como silla o mesa... para mí este pedido de auxilio pudo salvarle la vida", opinó la experta.

Finalmente, se supo que el doctor Trimarco, abogado de Gaetani, solicitará la inmediata detención de Luis Cavanagh. El abogado contó que se hizo la presentación y "que la Suprema Corte de la Provincia tiene como directiva que ante cualquier hecho de violencia de género se solicita la detención del agresor". 

