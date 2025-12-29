Corte de luz en varios barrios de La Plata, en medio de la ola de calor: qué dijo Edelap
Corte de luz en varios barrios de La Plata, en medio de la ola de calor: qué dijo Edelap
Transporte público en La Plata: la Comuna inicia una etapa clave para cambiar el sistema
La Justicia declaró la nulidad del protocolo antipiquetes y el Gobierno aseguró que apelará el fallo
El estacionamiento medido de La Plata, con horario de verano
Escándalo en la AFA por lavado: ¿por qué allanaron dos casas de cambio en el centro de La Plata?
Estudiantes oficializó la continuidad de Eduardo Domínguez: "El apasionado deseo de ir por más"
"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: conseguilo en Raiders Jeans, Mercado Libre y otros puntos de venta
Romina Gaetani fue internada tras un episodio de violencia de género: cómo está la actriz
Gimnasia acordó la continuidad de un juvenil clave en la Reserva comandada por Zaniratto
La Plata bajo alerta "amarillo" por altas temperaturas: cómo evitar golpes de calor y a cuánto llegará la máxima
La Comuna y ABSA repartieron más de 40 mil litros de agua a vecinos de San Carlos y Romero
La Justicia ordenó 60 allanamientos en una nueva investigación ligada a la AFA: hubo operativos en La Plata
Estudiantes y Gimnasia con agenda confirmada para el inicio del Torneo Apertura 2026: cuándo se jugará el clásico platense
Ataque vandálico a un muñeco de Fin de Año en La Plata: piden ayuda para reconstruirlo
La gestión de Cowen realizó un balance de su gestión tras el comunicado de la actual dirigencia de Gimnasia
Impresionantes incendios en San Carlos y El Peligro: viviendas afectadas y temor entre los vecinos
"Crimen de odio": condenan a prisión perpetua a Fernando Daniel Sibestrelli por el homicidio de Nicol Ruiz en La Plata
Impactante accidente en Ruta 2 entre dos autos y complicaciones en el tránsito
VIDEO. "Estamos hartos": una familia de City Bell sufrió dos robos en apenas tres días
Cuádruple crimen de La Loma: Tagliaferro y Godoy, a la cárcel por falso testimonio
La Provincia le reclamó a la Nación una deuda de $15 billones
El reclamo de los muñequeros de La Plata: "Déjennos seguir haciendo algo tan lindo y tan nuestro"
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
Al Río de la Plata hay que tenerle respeto: un muerto y varios rescatados este fin de semana
El durísimo diagnóstico de Gimnasia tras la gestión Cowen: "Deuda de 4067 millones de pesos"
Pedí el Martín Fierro: ya está a la venta en diagonal 80, con descuento con Club EL DIA
¿Qué le pasa a Lowrdez Fernández? Preocupa su estado de salud por la muerte de una amiga
Alberto Bassi, una llama que no se apaga: el artista platense que se transforma en muñeco de fin de año
Allanan el Banco Central en medio de una serie de operativos
"Pusieron su vida al servicio de la Municipalidad de La Plata": reconocimiento a trabajadores jubilados y con 25 años de servicio
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anticipó que el Gobierno va a “apelar” el fallo judicial que declaró nulo el denominado “protocolo antipiquetes” que impulsó su antecesora, Patricia Bullrich.
“Sin protocolo no hay orden, hay caos. Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina”, lamentó la funcionaria en su cuenta de X. Y agregó: “No vamos a dar un paso atrás, la vamos a apelar. Este Protocolo tiene fundamentos técnicos, jurídicos y operativos”.
“Vamos a defenderlo a toda costa porque es la herramienta que le devolvió orden y tranquilidad a los argentinos que quieren vivir en paz”, remarcó Monteoliva.
También se refirió al tema Bullrich: “El protocolo antipiquetes fue validado por decenas de jueces y cuenta con el respaldo de los argentinos. ¿Quién lo declara nulo? El mismo juez que siempre lo hace contra el Gobierno. ¿Quiénes festejan? Los que viven del caos, la extorsión y la desestabilización”, se quejó la impulsora de la medida.
La actual senadora además sostuvo en sus redes que “los perjudicados, siempre los mismos: los argentinos que quieren trabajar, circular y vivir en paz”, y cerró: “El orden no se negocia. No tengan dudas: no daremos ni un paso atrás”.
Este lunes se conoció el fallo de juez titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 11, Martín Cormick, que frenó la vigencia del protocolo para contener las movilizaciones sociales y cortes de calle, a partir de un reclamo del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales).
LE PUEDE INTERESAR
Nuevo parte médico de Cristina Kirchner: presenta “una lenta recuperación”
Para declarar la nulidad del marco de actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones sociales establecido mediante la resolución 943/2023, el magistrado hizo lugar a una acción de amparo presentada por el CELS, que consideró que el protocolo antipiquetes pone en jaque el derecho a la protesta social.
En el fallo, Cormick sostuvo, en línea con el organismo civil y de Derechos Humanos, que la administración pública gubernamental no tiene la facultad de dictar normas que lesionen derechos constitucionales básicos y fundamentales como la libertad de reunión, de petición a las autoridades y la libertad de expresión.
El protocolo antipiquetes habilitaba a las fuerzas de seguridad a actuar de manera inmediata ante un corte de calle o cualquier vía de circulación vehicular, con luz verde para reprimir, bajo la premisa de que se trata de delitos cometidos en flagrancia.
El juez, en la fundamentación de su fallo, consideró que la protesta social de ningún modo puede ser interpretado como equivalente a un delito penal que justifique el accionar represivo policial expreso sin la debida autorización de un juez.
La sentencia de Cormick vuelve a colocar en la esfera del juez (y no la de un funcionario del Poder Ejecutivo ni la de un jefe policial) la decisión de ordenar o no la intervención de la fuerza pública para disuadir, repeler o dispersar una protesta en la vía pública.
El juez también cuestionó las “tareas de inteligencia” que el protocolo antipiquete habilitaba para obtener información sobre la identidad de los manifestantes, a través de registros fílmicos y fotográficos.
Según expresó Cormick, estas tareas (muchas veces realizadas por agentes encubiertos vestidos de civil) vulneran la Ley de Inteligencia Nacional, norma que prohíbe expresamente al Estado almacenar información sobre los ciudadanos por razones ideológicas, político-partidarias o su filiación a cualquier tipo de organización.
En tanto, el magistrado cuestionó que el protocolo antipiquetes no establece distinciones en cuenta a la acción represiva sobre manifestantes, sin tener en cuenta la condición de grupos vulnerables (niños, adolescentes, adultos mayores, discapacitados), que requieren una protección especial.
Por todo esto, el juez exhortó al Ministerio de Seguridad a abstenerse en la implementación del protocolo antipiquetes y a adecuar su actuación a las normas vigentes del Código Procesal Penal.
De todos modos, el Gobierno tiene la posibilidad de apelar el fallo ante instancias superiores de la Justicia.
La semana pasada, el mismo magistrado había dictado un fallo conminando al Gobierno a cumplir con lo dispuesto en la Ley de Financiamiento Universitario.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí