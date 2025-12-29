Transporte público en La Plata: la Comuna inicia una etapa clave para cambiar el sistema

En el cierre del año administrativo, el Municipio de La Plata activó el proceso competitivo que definirá a las empresas encargadas de operar el transporte urbano de pasajeros. La apertura de sobres con las propuestas está prevista para el 20 de enero, fecha clave para avanzar en una transformación integral del servicio.

La convocatoria, impulsada desde el área de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, apunta a reorganizar la explotación de las líneas que recorren los distintos puntos de la ciudad, abarcando los corredores Norte, Sur, Este y Oeste. De esta manera, se busca establecer un nuevo esquema de funcionamiento que reemplace al modelo actual.

Las bases y condiciones que rigen la compulsa fueron validadas sin objeciones por el Concejo Deliberante en la sesión realizada el 27 de noviembre, en un contexto de discusión más amplio sobre el desarrollo urbano. El análisis del sistema de movilidad se dio en sintonía con la actualización de las normas de planificación territorial, con el objetivo de adecuar el transporte al crecimiento y la configuración de la capital bonaerense.

La iniciativa marca el fin de una etapa signada por extensiones temporales de contratos que se encontraban vigentes desde hace más de una década. En octubre pasado, el intendente Julio Alak había convalidado una prolongación excepcional por poco más de un año, que expiró el 27 de diciembre, con el compromiso de avanzar hacia un nuevo marco regulatorio.

El esquema propuesto introduce modificaciones de fondo orientadas a elevar los estándares del servicio. Entre ellas se destaca la mayor duración del vínculo contractual, que se extenderá por 12 años, con opciones de continuidad, con el propósito de facilitar inversiones sostenidas y la renovación del parque automotor.

El rediseño también contempla una mejora en la cobertura territorial, con refuerzos de flota, intervalos de paso más frecuentes y la llegada a sectores que hoy cuentan con una conectividad limitada. A su vez, se proyecta un salto tecnológico, con la incorporación de unidades menos contaminantes, la modernización de la señalización semafórica y la adecuación de las paradas para garantizar condiciones de accesibilidad.

Otro de los ejes centrales será la digitalización del sistema, a partir del desarrollo de una herramienta móvil que permitirá a los usuarios consultar recorridos, tiempos de espera y el estado del servicio en tiempo real, con el objetivo de brindar mayor previsibilidad y mejorar la experiencia de viaje.