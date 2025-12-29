El estacionamiento medido de La Plata, con horario de verano durante el mes de enero

El estacionamiento medido de La Plata, con horario de verano
El estacionamiento medido de La Plata, con horario de verano
"Crimen de odio": condenan a prisión perpetua a Fernando Daniel Sibestrelli por el homicidio de Nicol Ruiz en La Plata
La Justicia ordenó 60 allanamientos en una nueva investigación ligada a la AFA: hubo operativos en La Plata
La Plata bajo alerta "amarillo" por altas temperaturas: cómo evitar golpes de calor y a cuánto llegará la máxima
Ataque vandálico a un muñeco de Fin de Año en La Plata: piden ayuda para reconstruirlo
Impresionantes incendios en San Carlos y El Peligro: viviendas afectadas y temor entre los vecinos
La gestión de Cowen realizó un balance de su gestión tras el comunicado de la actual dirigencia de Gimnasia
Impactante accidente en Ruta 2 entre dos autos y complicaciones en el tránsito
VIDEO. "Estamos hartos": una familia de City Bell sufrió dos robos en apenas tres días
El comunicado de la AFA por el desvío de 42 millones de dólares tras los allanamientos
Cuádruple crimen de La Loma: Tagliaferro y Godoy, a la cárcel por falso testimonio
En Estudiantes, una noticia de Brasil trajo alivio definitivo por la continuidad de Eduardo Domínguez
La Provincia le reclamó a la Nación una deuda de $15 billones
El reclamo de los muñequeros de La Plata: "Déjennos seguir haciendo algo tan lindo y tan nuestro"
Sin agua, sin luz y con calor sofocante en La Plata: un combo "explosivo" para los vecinos de distintos barrios
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
Al Río de la Plata hay que tenerle respeto: un muerto y varios rescatados este fin de semana
El durísimo diagnóstico de Gimnasia tras la gestión Cowen: "Deuda de 4067 millones de pesos"
Pedí el Martín Fierro: ya está a la venta en diagonal 80, con descuento con Club EL DIA
¿Qué le pasa a Lowrdez Fernández? Preocupa su estado de salud por la muerte de una amiga
Alberto Bassi, una llama que no se apaga: el artista platense que se transforma en muñeco de fin de año
Allanan el Banco Central en medio de una serie de operativos
"Pusieron su vida al servicio de la Municipalidad de La Plata": reconocimiento a trabajadores jubilados y con 25 años de servicio
Los números del Súper Cartonazo con pozo de $2.000.000 y línea de $300.000
Intendentes planean insistir con la vuelta de las re-re en 2026
Todos por Isabella: una beba internada en el Hospital de Niños de La Plata necesita trasplante de hígado
Ella pedía en la calle, él era adicto y juntos escribieron una historia distinta
Qué cambiaría en la educación si avanza la Ley de Libertad Educativa
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La disposición regirá a lo largo de todo el mes y se vincula con la menor circulación de vehículos durante la temporada de verano, producto del receso escolar y la reducción de la actividad laboral.
Desde la Municipalidad de La Plata informaron que a partir del 1° de enero el sistema de Estacionamiento Medido funcionará con horarios reducidos. De lunes a viernes estará vigente de 7 a 14 horas, mientras que los sábados operará de 9 a 14 horas.
La decisión se fundamenta en la disminución del tránsito que se registra habitualmente durante el período estival, cuando muchas actividades se ven interrumpidas o funcionan con menor intensidad por las vacaciones.
Además, las autoridades recordaron que los usuarios pueden consultar las distintas modalidades de pago y obtener información adicional a través de los códigos QR disponibles en la cartelería de estacionamiento instalada en la vía pública.
Cuánto cuesta estacionar hoy en La Plata
Los vecinos que estacionen de lunes a sábado en las zonas alcanzadas por el sistema deberán abonar $300 por hora de 7 a 10 y de 14 a 20, mientras que en las ‘horas pico’, de 10 a 14, la tarifa será de $500 por hora. Cabe recordar que si no se activa el estacionamiento medido el valor de la multa supera los $7.000.
LE PUEDE INTERESAR
La Plata bajo alerta "amarillo" por altas temperaturas: cómo evitar golpes de calor y a cuánto llegará la máxima
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí