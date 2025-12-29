El estacionamiento medido de La Plata, con horario de verano durante el mes de enero

La disposición regirá a lo largo de todo el mes y se vincula con la menor circulación de vehículos durante la temporada de verano, producto del receso escolar y la reducción de la actividad laboral.

Desde la Municipalidad de La Plata informaron que a partir del 1° de enero el sistema de Estacionamiento Medido funcionará con horarios reducidos. De lunes a viernes estará vigente de 7 a 14 horas, mientras que los sábados operará de 9 a 14 horas.

La decisión se fundamenta en la disminución del tránsito que se registra habitualmente durante el período estival, cuando muchas actividades se ven interrumpidas o funcionan con menor intensidad por las vacaciones.

Además, las autoridades recordaron que los usuarios pueden consultar las distintas modalidades de pago y obtener información adicional a través de los códigos QR disponibles en la cartelería de estacionamiento instalada en la vía pública.

Cuánto cuesta estacionar hoy en La Plata

Los vecinos que estacionen de lunes a sábado en las zonas alcanzadas por el sistema deberán abonar $300 por hora de 7 a 10 y de 14 a 20, mientras que en las ‘horas pico’, de 10 a 14, la tarifa será de $500 por hora. Cabe recordar que si no se activa el estacionamiento medido el valor de la multa supera los $7.000.