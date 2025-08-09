Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |Terrible accidente cerca de La Plata

Destrozaron una Ferrari amarilla en San Vicente

9 de Agosto de 2025 | 02:15
Edición impresa

El conductor de una Ferrari amarilla se pegó un palo de aquellos. Pasó en San Vicente en un cruce de rutas. La magnitud del impacto fue tal, que destrozó el coche valuado en casi un millón de dólares.

Pasó en la madrugada de ayer en un pequeño camino de enlace, que une La Plata con Campana.

Según indicaron en base a fuentes policiales, el conductor se dirigía en sentido a Cañuelas a gran velocidad y no advirtió la rotonda que enlaza con la ruta 16 y la 6.

Al subirse, perdió el control del coche, se salió de la ruta y terminó impactando contra el alambrado de un campo ubicado frente a un destacamento policial.

Si bien el auto quedó destrozado, el sector del habitáculo quedó intacto.

“Se bajó caminando y llamó para que lo vinieran a buscar”, comentaron voceros del caso.

El conductor, Diego Martínez, comentó que vivía en la localidad de Canning, a poco más de 15 minutos del lugar del choque.

Es un deportivo biplaza híbrido con motor trasero central con asistencia eléctrica que le permite ofrecer una potencia de 830 caballos de fuerza. El sistema híbrido le permite a la 296 GTB alcanzar una velocidad máxima de 330 km/h, acelerar de 0 a 100 km/h en 2,9 segundos y de 0 a 200 km/h en 7,3 segundos.

 

