Venezuela fue goleada y se quedó sin chances

Venezuela desperdició anoche la chance de jugar el Repechaje por un lugar en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, tras caer goleada como local por 6 a 3 frente a Colombia, en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

En el primer tiempo, Telasco Segovia, a los 3 minutos, y Josef Martínez, a los 12, marcaron para la “Vinotinto”, mientras que Yerry Mina, a los 10, y Luis Javier Suárez, a los 42, convirtieron para el equipo “Cafetero”.

En el complemento se vino el aluvión de goles para Colombia, gracias a otros tres tantos de Suárez, a los 5, 14 y 22 minutos, respectivamente, y de Jhon Córdoba, a los 33, al tiempo que Salomón Rondón, a los 31, descontó para Venezuela.

Con este resultado, Venezuela quedó afuera de la próxima Copa del Mundo ya que no alcanzó los puestos de repechaje por el sorpresivo triunfo de Bolivia ante Brasil por 1-0, con gol de penal de Miguel Terceros. Sin dudas, una noche para el olvido, que terminó con el sueño de la Vinotinto.