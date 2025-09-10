Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $ 2.000.000 y expectativa por el auto: mañana sale la tarjeta

Deportes |6-3 CON COLOMBIA

Venezuela fue goleada y se quedó sin chances

10 de Septiembre de 2025 | 02:52
Edición impresa

Venezuela desperdició anoche la chance de jugar el Repechaje por un lugar en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, tras caer goleada como local por 6 a 3 frente a Colombia, en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

En el primer tiempo, Telasco Segovia, a los 3 minutos, y Josef Martínez, a los 12, marcaron para la “Vinotinto”, mientras que Yerry Mina, a los 10, y Luis Javier Suárez, a los 42, convirtieron para el equipo “Cafetero”.

En el complemento se vino el aluvión de goles para Colombia, gracias a otros tres tantos de Suárez, a los 5, 14 y 22 minutos, respectivamente, y de Jhon Córdoba, a los 33, al tiempo que Salomón Rondón, a los 31, descontó para Venezuela.

Con este resultado, Venezuela quedó afuera de la próxima Copa del Mundo ya que no alcanzó los puestos de repechaje por el sorpresivo triunfo de Bolivia ante Brasil por 1-0, con gol de penal de Miguel Terceros. Sin dudas, una noche para el olvido, que terminó con el sueño de la Vinotinto.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Cómo se votó en La Plata: Gonnet fue récord de participación y casi la mitad del casco urbano pegó el faltazo

Kicillof sumó tropa pero seguirá dependiendo de Massa y el kirchnerismo

Estudiantes, sin Meza, ¿apuesta por una defensa con cinco?

Alerta en Gimnasia: se desgarró Zalazar y es una variante menos

Investigan la oscura trama de un abuso sexual en la Plata cometido en un robo

“El escándalo del año”: quién es el nuevo novio de Eva Anderson que hará explotar todo

UNLP: no habrá clases en colegios y facultades

Cuenca del salado: advierten que la situación es crítica
+ Leidas

Investigan la oscura trama de un abuso sexual en la Plata cometido en un robo

Cómo se votó en La Plata: Gonnet fue récord de participación y casi la mitad del casco urbano pegó el faltazo

UNLP: no habrá clases en colegios y facultades

Cuenca del salado: advierten que la situación es crítica

Con una nota Pellegrino hizo su descargo en Gimnasia

Estudiantes, sin Meza, ¿apuesta por una defensa con cinco?

Santa Bárbara: asumió la nueva CD tras la intervención

Escándalo por presunto fraude en un comercio
Últimas noticias de Deportes

La Selección y un tropezón en Guayaquil

“El partido fue otro después de la expulsión”

Mastantuono fue el dueño de la número 10

Otamendi se despidió de las Eliminatorias con una expulsión
Policiales
VIDEO. Peligro en dos ruedas: trágicas muertes agravan el drama vial
Investigan la oscura trama de un abuso sexual en la Plata cometido en un robo
Escándalo por presunto fraude en un comercio
Por quinta vez, un jardín de infantes fue saqueado
Padres y familiares protestaron contra las falsas denuncias
La Ciudad
Cuenta DNI de Banco Provincia: qué promociones hay este miércoles 10 de septiembre
¡Tiempo loco La Plata! Sigue la primavera anticipada pero con posibles chaparrones esta tarde
UNLP: no habrá clases en colegios y facultades
Motores económicos, a la baja: retracción en la construcción e industria
Súper Cartonazo: pozo de $ 2.000.000 y expectativa por el auto
Espectáculos
Árbol cumple 30 años: “No pensábamos que íbamos a poder llegar tan lejos”
Un trovador homenajea a Serrat y Sabina: “Son dos argentinos nacidos en España”
A pesar de la polémica: Sydney Sweeney tiene grandes chances de Oscar
Se agranda el clan Darín: Úrsula y Chino serán padres
Fátima Florez: “Esperaba que mi ex reaccione como Nico Vázquez”
Política y Economía
¿De cuánto fue la inflación de agosto? El Indec revela el dato clave de la economía
Una palmadita: respaldo del FMI al programa económico
Sin cambio de rumbo, el Gobierno optó por mostrarse más unido
Con Karina y Pareja, arrancó una reforzada mesa política bonaerense
Kicillof sumó tropa pero seguirá dependiendo de Massa y el kirchnerismo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla