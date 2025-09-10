Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $ 2.000.000 y expectativa por el auto: mañana sale la tarjeta

Política y Economía |Nación lanzó una mesa federal

Gestos ambiguos ponen en duda el diálogo con los gobernadores

Por un lado, el Gobierno ofrece un nuevo ministro para un consenso político, pero cierra cada vez más la billetera

Gestos ambiguos ponen en duda el diálogo con los gobernadores
10 de Septiembre de 2025 | 21:50

Escuchar esta nota

El Gobierno nacional busca encontrar el rumbo político luego de la derrota del domingo en Buenos Aires. Y ofrece ciertos gestos ambiguos. Muestra una cierta apertura hacia el diálogo político, por ejemplo con la convocatoria a gobernadores. Pero por otro, Javier Milei sigue intransigente con su rumbo económico general y, además, no abre la billetera en aspectos sensibles de la gestión.

Por lo pronto, vence el plazo para que el Ejecutivo defina el futuro de tres leyes clave, sancionadas por el Congreso: el financiamiento universitario -ya lo hizo-, la ley de emergencia pediátrica para volcar fondos al hospital Garrahan y la redistribución automática de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), esta última una iniciativa que fue impulsada por los 24 gobernadores. Esos a los que pretende llamar a conversar.

Hasta ahora, en la sede de gobierno, distintos funcionarios aseguran que la decisión del Presidente es “vetar todo”. Para vetar la ley de ATN el plazo vence a última hora del viernes.

Lo llamativo es que, al mismo tiempo, el Presidente propone abrir una mesa de diálogo político con los gobernadores para alcanzar un acuerdo de gobernabilidad que le permita reponerse en los comicios de octubre y, de alguna forma, resistir el resto del mandato.

¿La “Mesa Federal de Diálogo”, que anunció el flamante ministro del Interior Lisandro Catalán, revisará el mencionado “triple veto”? ¿El Poder Ejecutivo ofrecerá alguna contra propuesta o paliativo para promover la contención política de los mandatarios provinciales? Dudas.

Figuras como el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, son más proclives a buscar una diagonal para evitar nuevas derrotas en el parlamento. Recordatorio: días atrás, la Cámara baja y el Senado reunieron dos tercios para revertir uno de los vetos de Milei e insistir con el proyecto de emergencia en discapacidad. En el caso de la ley que actualiza jubilaciones, (también vetada por el Poder Ejecutivo), la oposición no reunió el número necesario en ese recinto.

LE PUEDE INTERESAR

El Gobierno vetó la Ley de Financiamiento Universitario: cuál será la respuesta de los gremios

LE PUEDE INTERESAR

"Tipazo, mataron a uno nuestro": el video de Milei con Charlie Kirk

Milei sigue exhibiéndose inflexible con las normas que, para él, tienen un costo fiscal que atenta contra su credo de déficit cero. Puertas adentro, repite que transmite públicamente: “No nos moveremos ni un milímetro del programa económico de equilibrio fiscal, mercado monetario ajustado y bandas cambiarias pactadas con el FMI”. Lo escribió en X.

Un gesto, ¿alcanza?

Es claro que las balas entraron, sin embargo. La idea de reflotar el ministerio del Interior es un gesto a las provincias. Catalán, hasta ahora con rango de vicejefe de gabinete, es un hombre de la política que incluso viene del peronismo. Busca darle más volumen a la negociación política. Resta saber si realmente habrá cambios porque tanto Catalán como el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ya interactúan con los actores subnacionales.

Dicen que la Rosada ofrecerá gestos. Una versión: Milei vetaría las dos leyes que impulsan los mandatarios, la de la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la de la coparticipación del impuesto a los combustibles lìquidos, pero podría estar dispuesto a incluir esos ítems en el Presupuesto 2026. El lunes, al filo del plazo legal para enviar al Congreso esa norma, el Presidente hablará en cadena nacional para referirse al mismo. Tal vez diluya el misterio.

Se espera que Catalán convoque a la Casa Rosada a los mandatarios provinciales “afines”, comenzando por aquellos que tienen algún tipo de acuerdo electoral con La Libertad Avanza. No son tantos: Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Leandro Zdero (Chaco) y Claudio Poggi (San Luis). Se sumaría a ese grupo el sanjuanino, Marcelo Orrego.

El tema es que, según se comenta, los gobernadores más enojados con el Gobierno, esos que antes eran aliados y ahora se alejaron por actitudes expulsivas de los propios libertarios (como el salteño Sáez, el correntino Valdés o los que formaron la liga de Provincias Unidas) pretenderían ya no hablar con intermediarios sino directamente con el jefe de Estado.

Respecto a los proyectos antes mencionados que impulsaron los gobernadores, podría surgir otro plan alternativo: que el Ejecutivo conserve el monopolio del la distribución discrecional de los ATN para atender situaciones de emergencia pero que, de existir un remanente de fondos al cierre de un ejercicio fiscal, éste sea repartido de manera diaria y automática entre todos los distritos en doce cuotas consecutivas. Esto se maneja, sobre todo, en Diputados. Pero aún con categoría de idea.

Otra versión que suena en el marco de plan de seducción de gobernadores es que Francos propuso transferir a las provincias, de mutuo acuerdo, áreas que están en la órbita nacional. También ceder casilleros en la gestión, como se hizo al inicio del mandato con un puñado de funcionarios que vinieron de la provincia de Córdoba.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Bombazo sacude al mundo Boca! Filtraron el nombre del supuesto nuevo novio de Eva Anderson

VIDEO. Cierra la histórica Galería Rivadavia de La Plata, la nostalgia de los comerciantes y vecinos

Titular, alternativa y el detalle del short: Conmebol oficializó los kit de indumentaria de Estudiantes vs Flamengo

Cómo se votó en La Plata: Gonnet fue récord de participación y casi la mitad del casco urbano pegó el faltazo

Conmoción tras el hallazgo sin vida de una joven en su vivienda de La Plata

Orfila busca el equipo para recibir a Unión en el Bosque: cuáles son las dudas del entrenador

Kicillof sumó tropa pero seguirá dependiendo de Massa y el kirchnerismo

Investigan la oscura trama de un abuso sexual en La Plata cometido en un robo
+ Leidas

Milei ordenó el primer cambio en el Gabinete tras la derrota electoral del domingo

Investigan la oscura trama de un abuso sexual en La Plata cometido en un robo

Cómo se votó en La Plata: Gonnet fue récord de participación y casi la mitad del casco urbano pegó el faltazo

La Boleta Única Papel debuta en la Provincia en octubre: qué es y el paso a paso para votar

VIDEO. Cierra la histórica Galería Rivadavia de La Plata, la nostalgia de los comerciantes y vecinos

Odisea en la entrada de un colegio del centro de La Plata: padres alertan por ola de robos con inhibidores de alarma

ANMAT prohibió la venta de una marca de queso, un suplemento dietario y productos de uso médico

Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA

Últimas noticias de Política y Economía

El Gobierno vetó la Ley de Financiamiento Universitario: cuál será la respuesta de los gremios

"Tipazo, mataron a uno nuestro": el video de Milei con Charlie Kirk

Con un guiño a los gobernadores, Lisandro Catalán publicó su primer mensaje como ministro del Interior

Fuerza Patria consolidó su poder en Cañuelas e ingresará seis concejales
Deportes
Bolivia al repechaje del Mundial 2026: cómo se jugará y qué se sabe del regreso de Moreno Martins
Briatore sobre la continuidad de Colapinto en Alpine el próximo año: "El equipo necesita estabilidad"
Orfila busca el equipo para recibir a Unión en el Bosque: cuáles son las dudas del entrenador
Titular, alternativa y el detalle del short: Conmebol oficializó los kit de indumentaria de Estudiantes vs Flamengo
Argentina perderá el liderazgo en el ranking FIFA después de la derrota ante Ecuador
Espectáculos
La inesperada confesión hot de María Becerra: “¿Por qué te pensas que tengo tan buen sexo?"
VIDEO. Nicki Nicole, a corazón abierto al hablar por primera vez de Lamine Yamal: "Estoy muy enamorada"
"Estaba parejo", "el pueblo sabrá" y "La Matanza es...": Susana Giménez y la reacción por el resultado electoral
Wanda Nara encendió las pantallas con la respuesta al tatuaje que se tapó Mauro Icardi
"Apologistas del delirio" y "patéticos": Longobardi fulminó a Majul y al platense Trebucq
Policiales
Robaba celulares en un micro en La Plata y fue detenido
VIDEO. La Plata: cayó el segundo acusado por el brutal crimen de Fredy Soria, asesinado por motochorros
Más de 700 autopartes y restos de autos: golpe a un desarmadero clandestino de La Plata
Conmoción tras el hallazgo sin vida de una joven en su vivienda de La Plata
VIDEO. Un ciclista resultó herido tras ser embestido por un micro de la Línea 273 en el Camino General Belgrano
Información General
¿Mito o realidad? Los 7 beneficios de tomar una taza de café
Histórico hallazgo de la NASA: posibles rastros de vida en Marte
Abebe Bikila, el héroe descalzo de Roma 1960: la hazaña que cambió la historia del maratón olímpico
Incertidumbre económica y "sin privilegios": la realidad que atraviesan los jubilados judiciales
Cuenca del salado: advierten que la situación es crítica

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla