VIDEO. La Plata: cayó el segundo acusado por el brutal crimen de Fredy Soria, asesinado por motochorros

Un joven de 19 años fue detenido este miércoles en Los Hornos, acusado de ser uno de los dos delincuentes que atacaron y robaron a Fredy Emanuel Soria, quien murió días después como consecuencia de las lesiones sufridas.
El operativo se realizó en una vivienda ubicada en la calle 163 entre 67 y 68, donde efectivos de la Comisaría Tercera llevaron adelante un allanamiento con orden judicial. Allí fue aprehendido L. N.B, de 19 años, señalado como el conductor de la moto utilizada en el asalto.
El hecho ocurrió el pasado 30 de agosto, alrededor de las 6.30, cuando Soria se dirigía en bicicleta a su trabajo y fue interceptado en 66 y 145 por dos delincuentes en moto. La víctima fue golpeada con puños y patadas hasta caer al suelo, tras lo cual los ladrones escaparon con sus pertenencias.
Soria fue asistido por médicos, quienes constataron fracturas en sus costillas y lo dieron de alta. Sin embargo, dos días más tarde se descompensó y falleció.
En las primeras horas de la investigación había sido arrestado N.V.G., señalado como uno de los autores materiales del robo. Con la detención de Borgert, la causa suma ahora a los dos sospechosos bajo prisión preventiva.
La investigación está a cargo de la UFI N°8 del Departamento Judicial La Plata, que caratuló el expediente como robo agravado y averiguación causales de muerte.
