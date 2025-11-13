VIDEO. El dramático relato de la familia que vivió el terror en su casa de La Cumbre

Una familia de La Cumbre vivió una madrugada de terror cuando al menos cinco delincuentes irrumpieron en su vivienda, los redujeron a golpes y les exigieron dinero a punta de pistola. El hecho ocurrió cerca de las 2 de la mañana, mientras el matrimonio y sus dos hijos pequeños dormían.

Según el relato del dueño de casa, el ataque fue tan sorpresivo como violento: “Sentí un golpe fuerte en la cabeza y cuando abrí los ojos tenía a uno encima mío con un arma apuntándome”, contó. En cuestión de segundos, los delincuentes lo maniataron junto a su esposa, mientras los hijos —de 5 y 2 años— permanecían en la habitación.

Durante el asalto, los intrusos se comunicaban por handy con otros cómplices que esperaban afuera y preguntaban “¿está todo bien?”. Exigían dinero y repetían: “¿Dónde está la grande?”, convencidos de que la familia guardaba una suma importante. “Les dije que había unos 200 mil pesos en la camioneta, pero no era suficiente”, relató el hombre.

Uno de los asaltantes colocó una almohada sobre su cabeza y gatilló el arma, aunque el disparo no salió. “Pensé que me mataban”, agregó, visiblemente conmocionado.

Tras varios minutos de tensión, los ladrones escaparon con dinero, electrodomésticos y pertenencias personales. “Revolvieron todo, parecía una mudanza”, describió la víctima.

Los vecinos de La Cumbre denunciaron que la zona “está liberada” y reclaman mayor presencia policial. “Hace meses venimos pidiendo patrullaje, pero no pasa nada. Entraron, hicieron lo que quisieron y se fueron tranquilos”, expresaron indignados.

La investigación quedó a cargo de la policía bonaerense, que analiza las cámaras de seguridad y no descarta que los delincuentes hayan huido hacia la Ruta 36.