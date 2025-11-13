Nuevo paro en la UNLP la semana próxima complicará las clases en facultades y colegios

Los no docentes nucleados en la Federación Argentina Trabajadores de Universidades Nacionales (FATUN) anunciaron un paro por 24 horas que en el caso de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) se realizará el jueves 20.

A través de la Asociación de Trabajadores de la UNLP (ATULP) se informó la realización de un paro "sin concurrencia" para el próximo jueves 20 "en reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, por parte del Poder Ejecutivo Nacional, quien ha decidido no respetar el mandato popular de garantizar el normal funcionamiento de las Universidades Nacionales".

"A 41 días de ese histórico 2 de octubre, en que se rechazó el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario en el Senado de la Nación, el Poder Ejecutivo nacional continúa evitando su aplicación, erosionando así, el sistema democrático de nuestro país, en pos de sostener un ajuste que ahoga y pone en peligro todo el sistema universitario", señala el comunicado difundido por la entidad, en la que aseguran que la medida de fuerza es "porque creemos en la defensa de la educación pública en todo sentido, pero por sobre todas las cosas, creemos en que el futuro del país, es con más y mejores universidades, y para ello los presupuestos son el eslabón fundamental que todo gobierno de turno, debe garantizar, más allá de los vaivenes económicos que pueda sufrir la economía del país, salarios dignos, presupuestos suficientes para lograr una educación superior de calidad".

Esta medida se da en el marco del paro nacional de 24 horas, sin asistencia a los lugares de trabajo, que la Federación Argentina Trabajadores de Universidades Nacionales (FATUN) realizarán el próximo miércoles 19 de noviembre. “Sin Ley de Financiamiento, no hay universidades; sin universidades, no hay futuro”, subrayó la federación en un comunicado difundido en la página web de FATUN y en redes sociales, en el que se estableció además una “jornada de visibilización” del conflicto para el jueves 20 de noviembre.

El anuncio se produce en medio del paro de 72 horas que los docentes universitarios están llevando a cabo desde el martes último, que además de la aplicación de la LFU reclaman una recomposición salarial y el presupuesto universitario 2026.

La FATUN resolvió además iniciar acciones judiciales para forzar la aplicación de la LFU y coordinar medidas conjuntas en un conflicto en el que también hace hincapié en la crítica situación salarial y económica de los trabajadores no docentes, agravada por la falta de actualización presupuestaria.