Se define el Súper Cartonazo por $2.000.000, que ahora regala un auto: los números de hoy

Deportes |Promocional amateur

Everton y Estrella no le encuentran la vuelta

16 de Septiembre de 2025 | 03:53
Edición impresa

Everton y Estrella sumaron ayer sendas derrotas en el marco de la octava fecha del Torneo Promocional Amateur y prácticamente quedaron lejos de la pelea de los primeros puestos.

La Cebra, que venía de empatar con Belgrano de Zárate (1-1), sumó ayer una nueva frustración, al perder 2-0 con Atlético Pilar, que de esta forma, ganó por primera vez y mandó al fondo de la tabla justamente al cuadro de Berisso, en la Zona A.

Los dos goles del equipo vencedor fueron convertidos por Tomás Palpacelli, ambos en la parte complementaria.

Con esta derrota, Estrella quedó último en las posiciones y en la próxima fecha (el jueves) visita a FC. Ezeiza.

En tanto que Everton tampoco pudo hacer pie. Esta vez, perdió 1-0 en el Pachi Funes ante Deportivo Metalúrgico, por la Zona B. El único tanto fue obra de De Robertis, en la parte final.

De esta manera, el Decano se mantiene último en la tabla de posiciones, y el jueves que viene, en el marco de la novena fecha, enfrentará de local a Provincial de Lobos.

