Bilbao, ante Arsenal, en el inicio de la Champions

El Athletic de Bilbao recibe hoy al Arsenal inglés, en el marco de la primera fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League.

Tercero con nueve unidades en LaLiga, el equipo del Ernesto Valverde llega a este debut europeo tras caer 1-0 con Alavés por la cuarta jornada del certamen doméstico.

El equipo de Euskal Herria reaparecerá en la Champions tras 11 años, siendo la última edición en 2014/15 donde quedó eliminado en fase de grupos.

El partido entre los vascos y los londinenses tendrá lugar desde las 13.45 en el estadio de San Mamés. En paralelo, el PSV Eindhoven de Países Bajos recibirá en el Philip Stadion al Royale Union Saint-Gilloise de Bélgica.

La jornada hoy League continuará y culminará a las 16 con cuatro encuentros: Juventus recibiendo al Borussia Dortmund; Real Madrid enfrentando al Olympique de Marsella; Benfica ante el Qarabag Agdam de Azerbaiyán y el Tottenham inglés jugará ante el Villarreal.

la jornada inaugural continuará mañana

La primera fecha de esta fase de liga del certamen europeo seguirá mañana con seis encuentros, siendo los dos primeros a las 13.45. Estos dos serán Olympiacos de Grecia ante Pafos de Chipre y el Slavia Praga de República Checa recibiendo al Bodo Glimt de Noruega.

A las 16 de mañana se darán los platos fuertes de la jornada: Ajax enfrentará al Inter de Lautaro Martínez; Bayern Múnich jugará ante el campeón mundial Chelsea; el PSG ante el Atalanta y el Liverpool recibirá al Atlético de Madrid.

El jueves se cerrará esta primera fecha de la misma forma: dos partidos a las 13.45 y cuatro a las 16.

En el primer turno, Brujas de Bélgica recibirá al Mónaco y el Copenhague hará lo propio con el Bayer Leverkusen.

En el segundo turno, Manchester City de Inglaterra recibirá al Napoli de Italia, Eintracht Frankfurt de Alemania jugará ante el Galatasaray de Turquía, Newcastle United de Inglaterra enfrentará al Barcelona de España y el Sporting de Lisboa de Portugal hará lo propio ante el Kairat Almaty de Kazajistán.