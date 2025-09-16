Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Súper Cartonazo por $2.000.000, que ahora regala un auto: los números de hoy

Deportes |Partido de ida de cuartos de la sudamericana

Lanús busca hacerse fuerte en la Fortaleza ante Fluminense

Lanús busca hacerse fuerte en la Fortaleza ante Fluminense

eduardo salvio le aporta experiencia al mediocampo de lanús / x

16 de Septiembre de 2025 | 03:58
Edición impresa

Lanús y Fluminense jugarán esta noche desde las 21.30 en La Fortaleza, por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

A pesar de su racha de lesiones, el Granate es el último argentino en pie en la competencia y buscará meterse en semifinales por segundo año consecutivo, ante un Tricolor irregular que viene de caer ante Corinthians y no logra afianzarse en el Brasileirao, a dos meses de su histórico desempeño en el Mundial de Clubes

El encuentro se disputará en el estadio Ciudad de Lanús bautizado como Néstor Díaz Pérez, con el arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera, secundado en el VAR por su compatriota Leodán González.

Lanús buscará en su fortaleza, sacar ventaja en casa ante un rival de jerarquía, con el objetivo de acercarse a las semifinales por segundo año consecutivo.

Los dirigidos por Mauricio Pellegrino vienen de un triunfo clave por 1 a 0 ante Independiente Rivadavia, que les permitió levantarse luego de la goleada por 3 a 0 ante Vélez y la posterior eliminación en los cuartos de la Copa Argentina ante Argentinos Juniors.

Ahora afrontan uno de los desafíos más importantes del año en busca de repetir las semifinales alcanzadas el año pasado, aunque deberán hacerlo con una larga lista de lesionados conformada por Ronaldo Dejesús, Felipe Peña Biafore, Franco Watson, Ramiro Carrera y Juan Ramírez, que aquejan distintas dolencias. Eliminaron por penales a Central Córdoba en octavos.

LE PUEDE INTERESAR

Siguen las renuncias en San Lorenzo y se define el futuro de Marcelo Moretti

LE PUEDE INTERESAR

Quinteros es el principal candidato para reemplazar a Vaccari en el Rojo

A pesar de las dificultades, el “Granate” eliminó por penales a Central Córdoba en los octavos de final y buscará repetir su buena performance en el ámbito internacional.

Por su parte, Fluminense atraviesa un presente irregular en el Brasileirao, donde marcha en la mitad de la tabla y suma apenas una victoria en los últimos cinco encuentros.

Sin embargo, pudo meterse en semifinales de la Copa de Brasil tras eliminar a Bahía con un global de 2 a 1, ahora buscará hacer lo mismo en la Copa Sudamericana y acercarse al nivel mostrado durante el Mundial de Clubes disputado entre junio y julio, en Estados Unidos, en el que también alcanzó a meterse entre los mejores cuatro. Viene de tachar a América de Calí en la ronda anterior con global de 4 a 1.

Con figuras de experiencia como Thiago Silva y Everaldo, el “Tricolor” pretende dar el golpe en suelo argentino para definir la serie en el Maracaná con mayor tranquilidad.

Por más que no venga bien, el “Flu” es uno de los equipos poderosos de Brasil al que no se debería subestimar.

Tanto Pellegrino como Portaluppi confirmarán las alineaciones definitivas en la previa del inicio del encuentro, pero ambos planteles ya trabajan con un once tentativo.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Nada para destacar antes de ir a Brasil: Estudiantes jugó muy flojo y perdió ante River 2 a 1

La Justicia de La Plata citó a Santiago Maratea, denunciado penalmente: cuándo se deberá presentar

Estafa piramidal de miles de dólares y casi 200 víctimas: el caso que se investiga en La Plata, ¿la punta de un iceberg?

Gran Hermano: Thiago Medina sufrió un grave accidente de tránsito y ahora lucha por su vida

VIDEO.- Los Pumas derrotaron a Australia y siguen haciendo historia en la elite mundial: efusivo festejo

Con todo claro: Orfila confía en Briasco y Lomónaco quedó afuera

Noche de pasión y test de embarazo: el increíble giro en la vida de Wanda

Los Fabulosos Cadillacs: “Somos una familia en el escenario y afuera”
+ Leidas

El Presupuesto de Milei, con foco en jubilados, salud y educación: "Lo peor ya pasó"

Brasil, una frontera esquiva para el León

Estafa piramidal millonaria: crece la lista de damnificados en La Plata

Emprende el viaje hacia Río con dos bajas

VIDEO. A dos meses del incendio: diagonal 77 y 48 sigue en reconstrucción

Por qué este jueves no habrá clases en las escuelas primarias bonaerenses

Últimos días del invierno con altas temperaturas y amenaza de lluvias

Una innovadora terapia para regenerar huesos avanza en el país
Últimas noticias de Deportes

Brasil, una frontera esquiva para el León

Seoane entiende la bronca de los hinchas

River ultima detalles para recibir a Palmeiras

Palacios, otro que deberá pedir disculpas en Boca
La Ciudad
Se define el Súper Cartonazo por $2.000.000, que ahora regala un auto: los números de hoy
VIDEO. A dos meses del incendio: diagonal 77 y 48 sigue en reconstrucción
En octubre, se viene otra suba en los micros: a cuánto se va el boleto en La Plata
Ferias francas: cruce entre la queja vecinal y puesteros que resisten
Últimos días del invierno con altas temperaturas y amenaza de lluvias
Policiales
Estafa piramidal millonaria: crece la lista de damnificados en La Plata
No pudo despedir a su hija en pandemia: absuelven a los funcionarios acusados
Vecinos en vilo: qué se sabe de los combates a tiros entre bandas motorizadas en La Plata
“Quieta o te disparo”: feroz robo a una motociclista
VIDEO. Entraron de madrugada y a los golpes para saquear
Espectáculos
El accidente de Thiago Medina: qué pasó esa noche y la teoría de una pelea previa con Daniela Celis
Andres Veiel director de “Riefenstahl”: “No se puede separar la ideología de la estética”
Micah Palace: “Soñaba con llevar la cultura argentina al escenario mundial”
Vuelve el ciclo Teatro x la Identidad La Plata
La peor noticia: Mirtha, denunciada por despido ilegal y fraude
Política y Economía
"Disco rayado": dura crítica de Kicillof a Milei, que dijo que "la economía está mucho peor"
El Presupuesto de Milei, con foco en jubilados, salud y educación: "Lo peor ya pasó"
Dólar bajo presión: el mayorista a sólo $6 del techo de la banda
La oposición va contra dos vetos en Diputados
Apareció la plata, pero el reparto de ATN para pocos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla