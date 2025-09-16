Lanús busca hacerse fuerte en la Fortaleza ante Fluminense

El Presupuesto de Milei, con foco en jubilados, salud y educación: "Lo peor ya pasó"
Lanús y Fluminense jugarán esta noche desde las 21.30 en La Fortaleza, por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.
A pesar de su racha de lesiones, el Granate es el último argentino en pie en la competencia y buscará meterse en semifinales por segundo año consecutivo, ante un Tricolor irregular que viene de caer ante Corinthians y no logra afianzarse en el Brasileirao, a dos meses de su histórico desempeño en el Mundial de Clubes
El encuentro se disputará en el estadio Ciudad de Lanús bautizado como Néstor Díaz Pérez, con el arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera, secundado en el VAR por su compatriota Leodán González.
Lanús buscará en su fortaleza, sacar ventaja en casa ante un rival de jerarquía, con el objetivo de acercarse a las semifinales por segundo año consecutivo.
Los dirigidos por Mauricio Pellegrino vienen de un triunfo clave por 1 a 0 ante Independiente Rivadavia, que les permitió levantarse luego de la goleada por 3 a 0 ante Vélez y la posterior eliminación en los cuartos de la Copa Argentina ante Argentinos Juniors.
Ahora afrontan uno de los desafíos más importantes del año en busca de repetir las semifinales alcanzadas el año pasado, aunque deberán hacerlo con una larga lista de lesionados conformada por Ronaldo Dejesús, Felipe Peña Biafore, Franco Watson, Ramiro Carrera y Juan Ramírez, que aquejan distintas dolencias. Eliminaron por penales a Central Córdoba en octavos.
A pesar de las dificultades, el “Granate” eliminó por penales a Central Córdoba en los octavos de final y buscará repetir su buena performance en el ámbito internacional.
Por su parte, Fluminense atraviesa un presente irregular en el Brasileirao, donde marcha en la mitad de la tabla y suma apenas una victoria en los últimos cinco encuentros.
Sin embargo, pudo meterse en semifinales de la Copa de Brasil tras eliminar a Bahía con un global de 2 a 1, ahora buscará hacer lo mismo en la Copa Sudamericana y acercarse al nivel mostrado durante el Mundial de Clubes disputado entre junio y julio, en Estados Unidos, en el que también alcanzó a meterse entre los mejores cuatro. Viene de tachar a América de Calí en la ronda anterior con global de 4 a 1.
Con figuras de experiencia como Thiago Silva y Everaldo, el “Tricolor” pretende dar el golpe en suelo argentino para definir la serie en el Maracaná con mayor tranquilidad.
Por más que no venga bien, el “Flu” es uno de los equipos poderosos de Brasil al que no se debería subestimar.
Tanto Pellegrino como Portaluppi confirmarán las alineaciones definitivas en la previa del inicio del encuentro, pero ambos planteles ya trabajan con un once tentativo.
